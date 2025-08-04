前女友被分手尋短　前球星郭岱琦冷血反應曝光

▲今年5月，郭岱琦（右3）與老戰友組Energy棒球隊，參加世壯運，拿下季軍。（翻攝郭岱琦臉書）



圖文／鏡週刊

今年5月，前職棒統一獅隊球星郭岱琦，與老戰友高國慶、黃恩賜、鄧志偉等人組成Energy棒球隊，參加世壯運，並拿下季軍，喚起許多老球迷的回憶，領軍的總召郭岱琦退役多年後，再度成為矚目的焦點。但本刊最近接獲爆料，指經歷二段婚姻的郭，離婚後劈腿多女，還被前女友的友人在臉書社團「全台渣男渣女黑名單」中po文，指他騙財騙色、腳踏多條船，是不折不扣的大渣男。

知情人士告訴本刊，郭岱琦的前女友Ａ小姐，3年多前透過友人介紹，認識當時在棒球俱樂部當教練的郭，因郭為人海派、能言善道，又有球星光環加持，很快就打動Ａ小姐的芳心，二人不久後就開始交往，交往後才發現，郭的財務狀況不佳，在外積欠了大筆債務。

郭岱琦當棒球教練薪水不多，卻愛面子，常跟朋友聚會，三杯黃湯下肚後，就搶著買單，花錢也非常大手筆，生活費根本不夠用，時常靠Ａ小姐接濟。有過二段婚姻的郭，與前、後任妻子分別生下2女1子、1子。離婚之後，大女兒由郭負責撫養，二人住在小套房，大兒子平日住校，小女兒跟第一任前妻生活，最小的兒子則由第二任前妻照顧。

▲郭岱琦劈腿多女，被前女友的友人po文痛批是大渣男。（翻攝臉書）

假日時，孩子們會一起到郭岱琦的住處同住，一群人擠在狹小的空間，Ａ小姐看不下去，自掏腰包租了一間三房的屋子讓郭跟小孩居住，不過，郭卻時常找藉口外出、搞消失，還要Ａ小姐充當免費保母。

▲有過2段婚姻的郭岱琦（右）共有2子、2女，一共4名子女。（翻攝郭岱琦臉書）

知情人士透露，郭岱琦沒盡到父親的責任，連郭的孩子也替Ａ小姐抱不平，郭與第一任前妻生下的3名子女，甚至背著爸爸跟Ａ小姐組了一個Line群組，說郭的不是，後來郭偷看到女兒的手機才知情，並因此向友人抱怨。雖然Ａ小姐對郭及其子女非常好，郭卻不領情提出分手，Ａ小姐不甘心，吞藥尋短後，拍照傳給郭，沒想到郭僅冷冷地回傳：「能否不要做傻事，是要逼死誰！」還將二人的對話截圖傳給友人抱怨，並且罵「淦」，認為Ａ小姐很麻煩，讓他很頭大。

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