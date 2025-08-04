欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

▲球星郭岱琦曾代表中華隊出戰世界棒球經典賽，如今卻被爆料是渣男。



圖文／鏡週刊

曾代表中華隊出戰世界棒球經典賽的前職棒統一獅隊明星球員郭岱琦，退役後仍十分活躍，今年還組棒球隊參加世壯運，奪下季軍，表現亮眼。不過，本刊最近接獲爆料，指郭二度離婚後，劈腿多女，還到處欠債、擺爛不還，更未善盡父親的責任，不但棄養么兒、盜領補助款，連女兒的學費也不繳，導致女兒休學，卻若無其事地頂著球星光環，跟女友一起做直銷，還常在網路po出國玩樂照，讓親友看了直搖頭。

▲郭岱琦（右）遭控棄養與第二任前妻（左）生的么兒（中），還盜領補助款。（讀者提供）

知情人士告訴本刊，郭岱琦的前女友Ａ小姐，3年多前認識當時在棒球俱樂部當教練的郭，二人不久後就開始交往，交往後才發現，郭的財務狀況不佳，在外積欠了大筆債務，時常靠Ａ小姐接濟。

▲今年5月，郭岱琦（右3）與老戰友組Energy棒球隊，參加世壯運，拿下季軍。（翻攝郭岱琦臉書）

有過二段婚姻的郭，與前、後任妻子分別生下2女1子、1子。離婚之後，大女兒由郭負責撫養，二人住在小套房，Ａ小姐看不下去，自掏腰包租了一間三房的屋子讓郭跟小孩居住，不過，郭卻時常找藉口外出、搞消失，還要Ａ小姐充當免費保母。

雖然Ａ小姐對郭及其子女非常好，郭卻不領情提出分手，Ａ小姐不甘心，吞藥尋短後，拍照傳給郭，沒想到郭僅冷冷地回傳：「能否不要做傻事，是要逼死誰！」

▲郭岱琦（右）欠債擺爛，卻常與王姓女友（左）出國玩樂，還高調放閃。（翻攝郭岱琦臉書）

後來，郭岱琦甩掉Ａ小姐認識一名年約50歲的王姓女子，她自稱是某知名喜餅公司的前媳婦，離婚後進入直銷業，擔任高階幹部，後來郭與王女低調交往，對外宣稱是事業夥伴。

▲郭岱琦劈腿多女，被前女友的友人po文痛批是大渣男。（翻攝臉書）

▲身材姣好的李姓女記者（圖）去年10月在臉書放閃，承認與郭岱琦穩定交往。（翻攝臉書）

今年3月，郭的友人發現一名李姓女記者在臉書發布她與郭穩定交往的貼文，並設定僅「朋友」可見，郭在貼文底下留言示愛：「妳是上帝賜給我最美好的禮物！」二人高調放閃的對話成為偷吃鐵證。

Ａ小姐的友人則將郭的渣男行徑po網，提醒女生們注意，結果意外得知郭的第二任前妻Ｂ小姐，對郭也很不滿。Ｂ小姐的友人告訴本刊，郭岱琦10年前認識Ｂ小姐，當時郭因借錢投資股票失利，欠一堆爛帳，最慘的是，郭與Ｂ小姐結婚之後不久，就被球隊釋出，郭改開Uber維生，卻不認真賺錢，經常下午就收工返家。

▲身材姣好的李姓女記者（圖）去年10月在臉書放閃，承認與郭岱琦穩定交往。（翻攝臉書）

Ｂ父看不下去，協助郭開了一間工程公司，但郭岱琦經常放任員工打混摸魚，搞到公司負債累累，退出經營。郭後來改當教練，但Ｂ小姐看不慣郭懶散的工作態度決定離婚，由Ｂ小姐獨自撫養兒子，郭岱琦答應每個月支付5000元，沒想到後來卻擺爛不理，甚至已經2年多沒見小兒子。

2年前，Ｂ小姐硬起來，向郭追討兒子的撫養費，但郭兩手一攤，說只能付5000元，後來還盜領兒子的疫情補助。相關人士痛批，郭岱琦荒腔走板的行徑實在令人看不下去，所以大家才決定站出來爆料，希望讓外界認清他的真面目。

▲李姓女記者PO出自己跟王女、Ｂ小姐的照片，發文問誰看起來最美。（翻攝臉書）

針對相關指控，郭岱琦全盤否認並表示王女是他的領導且有男友，並非他的女友，與女記者從未碰面，二人只是「網戀」，還說女記者是恐怖情人，喝醉酒就會聯合其他人攻擊他，誣賴郭欺騙她的感情，澄清是烏龍爆料，強調自己單身、未劈腿。

關於遭控棄養小孩，郭岱琦也喊冤，他無奈表示婚後積蓄、收入全給前妻Ｂ小姐，Ｂ小姐的家人至今仍欠他數百萬元未還，自己已無力支付撫養費，並非惡意棄養。提到債務部份，郭則解釋已跟友人達成協議，強調會盡力償還，絕對不會擺爛拖欠，至於女兒目前休學，郭表示因為小孩有其他規劃，與積欠學費無關。

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