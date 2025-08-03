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謝鋒：中美要和平共處　不能在彼此核心利益問題上踩線

▲▼謝鋒：中美要和平共處　不能在彼此核心利益問題上踩線。（圖／翻攝大陸駐美使館）

▲大陸駐美大使謝鋒（右）。（圖／翻攝大陸駐美使館）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美大使謝鋒2日出席了馬里蘭州青少年匹克球文化交流訪華團開放日活動，他在致詞時強調，中美要和平共處，不能在涉及彼此核心利益的問題上踩線越界。

謝鋒提到，半個多世紀前，「乒乓外交」叩開中美交往大門，兩國人民的真誠願望讓中美打破堅冰，「今天，匹克球運動架起中美交流新橋，兩國人民的友好互動為中美關係再添暖意。中美關係又站在一個關鍵歷史節點，這個『大球』仍需許多『小球』來推動，未來仍要由兩國人民來創造。」

謝鋒指出，就像在匹克球賽場上要遵守「比賽規則」，中美要在這個星球上和平共處，也不能在涉及彼此核心利益的問題上踩線越界；匹克球比賽要努力創造「得分機會」，中美也應當探索擴大合作領域，多辦一些有利於兩國和世界的大事好事。」

謝鋒說，中國人常講，「友誼第一，比賽第二。」尼克松總統也說過，「乒乓球比賽會有輸贏，但最大贏家是美中人民的友誼。」唯有走動才能走近，唯有交流才能交心。希望中美人民多走動多交流、做夥伴做朋友，讓中美關係的力量源泉湧動不息，共同探索新時期中美正確相處之道。

謝鋒強調，「希望小小的匹克球，繼續帶著友誼的溫度，在太平洋上空划出更多美麗的弧線，搭建中美交流的新平台，續寫人民友好的新篇章！」

▲▼謝鋒：中美要和平共處　不能在彼此核心利益問題上踩線。（圖／翻攝大陸駐美使館）

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