快訊／重大進展！1家5口南橫墜谷尋獲腳掌+屍塊　發現疑似車體

▲搜救人員在1日進行第三天的人命搜救，現場發現腳掌跟一塊不明屍塊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

受到連日豪雨影響，高雄市桃源區於7月30日晚間發生一起嚴重意外，一家五口不慎連人帶車墜落山谷，搜救行動已邁入第三天。當地消防及救難隊伍接獲通報後，立即成立前進指揮所，並派出人員冒著風雨，深入災區進行搜救與搶通作業。今早又傳出搜救隊伍在山谷中尋獲一隻腳掌與一塊不明屍塊，現在又發現疑似車體，將全面開挖。

昨日搜救行動雖一度有所進展，尋獲一具遺體與部分殘肢，但因午後山區降下大雨影響安全，搜救行動暫時中止。今（1）日上午8時，搜救人員重新集結，再次展開救援。

▲搜救人員在1日進行第三天的人命搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

特搜大隊大隊長蘇裕銘表示，由於持續降雨，山區土石鬆動，搜救與搶通工作面臨極大挑戰。他強調，隊伍將會盡全力，在確保安全的前提下，儘速完成救援任務。目前的坍塌地點高達約50公尺，且有積水問題。由於大型機具如怪手無法抵達現場，搜救隊伍只能依靠人力，攜帶開挖工具進行困難的救援工作。他強調，隊伍將會盡全力，在確保安全的前提下，儘速完成救援任務。

另外傳出最新消息，搜救隊伍在山谷中尋獲一隻腳掌與一塊不明屍塊，目前正在積極辨識身分，更發現疑似車體，正準備進行開挖，希望能儘快尋獲失蹤者。