「新客覺醒」創意翻轉傳統　侯友宜：傳承發揚客家文化

▲活動現場展現客家文化多樣風貌，呈現出傳統與當代的完美融合。（圖／新北市客家局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市客家文化園區歡慶20周年，市府今（2日）以「新客覺醒」為主題，結合創意與傳統舉辦園慶活動，串聯音樂演出、主題市集、展覽導覽、原創角色互動、文化體驗等豐富內容，並邀集五家新北在地料理品牌，聯手打造全新風貌的客家創意料理。市長侯友宜出席活動時表示，新北市持續致力於創新發展與融合青年參與，傳承並發揚客家文化。

侯友宜表示，新北市客家文化園區成立以來不斷創新，如今更透過美食創意與當代設計重新詮釋傳統，讓創意料理呈現出令人驚喜的味道，也讓年輕族群能以不同方式接觸與認識客家文化。他也說，文化若能跨界走入日常生活，結合青年事務參與，將更具延續性與改變的能量。

▲侯友宜表示，新北市今年第五度獲客家委員會「推動客語為通行語」評核佳等肯定，為六都中唯一。

侯友宜指出，新北市積極推動客家文化資源的發掘與重塑，如北海岸三芝、石門等地早期遷徙落腳的客家族群歷史，同時也規劃在三峽五寮里持續推動客家青創。此外，新北哈客館板橋中山館與三重館今年也將完工，預計2030年前達成全市15館的目標。此外，侯友宜更感謝民間團體與市府攜手努力，在語言推廣方面，新北市今年第五度獲客家委員會「推動客語為通行語」評核佳等肯定，為六都中唯一。

活動現場展現客家文化多樣風貌，從美食創作到文化展演皆富創意與溫度，呈現出傳統與當代的完美融合。侯友宜感謝所有長期投入客家事務的夥伴，讓新北67.2萬名客家鄉親在這裡安居樂業，也讓客家文化持續被更多人認識、欣賞與喜愛。他也邀請市民走入園區、走近客家，共同為文化傳承注入創新動能，打造一個生活化、多元化、具創造力的客家文化新時代。

▲新北市客家文化園區歡慶20周年，以「新客覺醒」為主題舉辦園慶活動。