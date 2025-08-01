新北兒童卡優惠「精準發放」　交通局：即起清查持卡人資格

▲原民版新北兒童卡。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市自今年起擴大兒童卡發放資格，凡戶籍或學籍設於新北市6至12歲學童皆可申請，計增加1.4萬餘名學童受惠；交通局表示，為確保補助資源用在真正需要的學童身上，將啟動兒童卡使用資格清查作業，針對戶籍、學籍均不設在新北市的學童，將停止提供相關補助。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北兒童卡自2018年起發行，新北市學童持卡搭乘台鐵、捷運、公車等公共運輸工具，享有電子票證4折以上優惠，至今已有超過3.5萬名學童受惠，市府累計投入經費已達1.9億元，提供學童安全、便利且經濟的通學選擇，深受家長肯定。

吳政諺說，新北兒童卡的補貼政策自今年1月1日起更進一步放寬，除原設籍新北市的6至12歲國小學童外，就讀新北國小、即使戶籍不在新北的學童也納入補助範圍，計增加了1.4萬名學童受惠，這不僅減輕家長通勤支出，也培養孩子的環保意識和鼓勵孩子多多使用大眾運輸工具。

吳政諺表示，為讓補助真正發揮照顧需要者的效益，市府將清查新北兒童卡持卡人使用資格，不符資格者將予停止優惠，以持續優化資源分配，打造公平共享的育兒友善城市。

交通局也再次提醒，已不符使用新北兒童卡資格者，應主動停止使用；若對新北兒童卡有任何疑問，可至交通局官網-兒童卡專區查詢或撥打服務專線：02-2960-3456分機6981洽詢；另若須辦理卡片餘額退費，可聯繫悠遊卡公司客服：02-412-8880協助辦理。