藍民代喊「超收」優先還舊債　綠議員：現在才講道理不會太晚嗎？

▲民進黨中常會，新北市議員卓冠廷出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

對於民間團體、綠營民代比照藍白「超徵就應該還錢於民」的邏輯，要求藍營執政縣市也普發現金，國民黨新北議員江怡臻認為，這些「超收」依預算法及財政紀律法的精神，優先是要拿去還舊債、減少借錢，不是變成可自由運用的現金。對此，民進黨議員翁震州則回應，「超徵就該還錢於民」，不是國民黨自己的邏輯嗎？網友現在只是拿藍營邏輯攻擊前陣子荒謬的言論，結果現在才開始講道理，不會太晚嗎？

726大罷免慘敗，民間團體與台派支持者並未悲傷太久，旋即形成股「台瘋」，在網路上發起「以敵人的魔法，對付敵人的魔法」，自發性產製並轉發大量「醜圖卡」，要求地方政府超徵也應該還稅於民。

地方民代也自發性發起提案要地方政府普發現金，包括新北市議員卓冠廷、山田摩衣及李宇翔等，就比對統計新北市稅課收入超收情形，發現新北自2015年至2024年稅課超收達663.47億，且加上《財劃法》修正案三讀通過後，新北統籌分配款預計多拿374億，而新北人口約400萬人，普發現金1萬6000元所需費用約640億餘，綽綽有餘，因此提案建請新北市政府順應「還稅於民」主流民意，研議普發現金予新北市民每人1萬6000元，提升市民生活幸褔感。

▼民進黨議員比照藍營「超徵還債於民」的邏輯，提案要求新北市政府也應該普發現金1萬6000元。（圖／卓冠廷提供）



對此，國民黨新北市議員江怡臻表示，許多稅收都是地方政府努力促進經濟發展而來的，而成長最多是的國稅，例如所得稅、營業稅。這些錢多數都是中央拿走，大家多繳的稅大部分上繳國庫，而非市庫，現在中央不發，卻要地方發是什麼道理？

江怡臻指出，截至去年底，新北累計虧損887億，與中央有累計賸餘8,385億元不同，新北甚至還有940億元的長期債務。而審計報告明確指出，新北市收支短絀48億526萬餘元，民進黨議員要提案普發現金1萬6，想必這些議員們得自掏腰包。

江怡臻提到，這些「超收」依預算法及財政紀律法的精神，優先是要拿去還舊債、減少借錢，不是變成可自由運用的現金。像新北市，現在債務壓力就很大，很多支出都是舉債來因應，哪裡有多出來的錢可以說發就發？

江怡臻質疑，難道民進黨議員們不知道超徵的稅收不能隨意挪用、要優先拿去還債嗎？難道去了解《預算法》很困難嗎？這樣行為根本就只有法盲才做得出來。民進黨現在一邊拖延中央普發一萬元現金，一邊又轉頭丟鍋給地方政府，這不是卸責是什麼？

▼民進黨市議員主張要求新北市府也比照超徵普發現金。（圖／翁震州提供，下同）



針對江怡臻的評論，民進黨議員翁震州也予以反擊。他說，國民黨聲稱「超徵就應該還錢於民」，這不是國民黨自己的邏輯嗎？網友現在只是拿藍營邏輯攻擊前陣子荒謬的言論，結果你們現在才開始講道理，不會太晚嗎？

翁震州表示，民進黨政府疫情期間至少發過三倍券、五倍券、六千元、兒童防疫津貼一萬元、勞工紓困補助三萬元，連館長的成吉思汗健身房都領過紓困金969萬，藍營執政縣市至今有因為超徵發過現金嗎？

翁震州說，國民黨聲稱縣市政府都還有累積債務，所以要拿去還債。他反問，請問國民黨馬英九執政後多留給中央政府的債務1.7兆，國家累計5.4兆債務，民進黨因經濟治理能力佳，歲計賸餘除了防疫和建設，不用拿一部份去還債嗎？