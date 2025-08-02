誣告陳時奮被判6月！高虹安「3點澄清」要上訴：無法認同判決結果

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

停職中的新竹市長高虹安，先前遭旅美教授陳時奮PO文指稱「論文抄襲」，然而高虹安提告不成，卻反遭陳時奮自訴誣告，一審將高虹安判刑10月。案經上訴，高等法院28日二審宣判，仍認定高虹安有罪，改判6月。可上訴。稍早高虹安針對誣告案一事回應，請各界明辨是非，「本人無法認同本案判決結果」。

高虹安在臉書發文表示，針對誣告案判決結果，近日有許多不實訊息在網路上流傳，造成社會及個人困擾，因此決定鄭重澄清。她指出，她從未在提告前修改博士論文本文內容及參考文獻，「部分網路言論惡意曲解指我在提告前修改論文『增列註明資料引用出處』，更有部分網路言論甚至惡意虛構我與他人對話情節，指控我為提告而修改論文增列參考文獻，這些都與事實嚴重不符」。

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高虹安表示，這些不實資訊已經造成誤導，也侵害個人名譽，因此呼籲相關人士儘速修正及撤除不實內容，否則她將保留依法追究法律責任的權利。

接著高虹安指出，有人稱她「偷偷上網修改博士論文」，這也並非事實，「本人申請論文增補是正式向美國辛辛那提大學校方及指導教授提出，並獲同意。提告誹謗當時，本人所提交的論文，正是當下自學校圖書館網站可正式下載之版本，絕無任何捏造或變造證據的行為」。

至於「有關我於提告前申請增補的內容，僅涉及在『謝詞』中關於資策會計畫的致謝格式，與後續誹謗案提告並無關聯。」高虹安表示，這部分從沒有被納入前案訴訟範圍，她在偵查中也沒有引用或提及該段致謝詞，無誤導偵查的可能。

高虹安也請社會各界明辨是非，誤信片面謠言，「本人無法認同本案判決結果，將於收到判決書後依法提起上訴，祈求司法最終能還給公道」。