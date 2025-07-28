大罷免大失敗4大關鍵因素！　陳時奮：賴清德恐成「虛位元首」

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

7／26大罷免藍營全部挺過，重創挺罷方士氣，綠營內部也掀起檢討聲浪，甚至部分人更激進地抓起戰犯。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）也針對這次大罷免大失敗進行分析，並直指4項關鍵因素，表示若問題未能得到解決、改變，總統賴清德甚至可能因此成為「虛位元首」。

以下為陳時奮臉書全文



我的人生不算順遂，但我勇於檢討失敗，以便在逆境中迂迴前進。公民團體發起的大罷免，投票的結果是大失敗，所以我也要大檢討。



在昨天的罷免投票，公民團體連署成功的對象全部存活。這樣的大失敗必有大原因。因此，我的大檢討先從大環境著手，暫時不檢討個人或決策，以免見樹不見林。



這次綠營的慘敗讓人驚訝，甚至連藍營都嚇到。回首過去兩次的地方選舉（2018與2022），民進黨的慘敗也讓人驚訝。從歷史脈絡分析，我找到四個環境因素：



年輕選民仇視執政黨



過去三十年的經濟全球化引進數億的廉價勞工，壓低已開發國家的工資漲幅。以美國勞工為例，三十年來的實質工資購買力只不過成長約5%。



廉價勞工進入全球生產體系，給跨國企業帶來龐大的獲利空間。因為股票與房地產的增值，資本家控制了更多的財富，勞工的相對剝奪感加深。



工資停滯與財富集中創造了所謂的M型社會。資本家擴大政治影響力，勞工更顯弱勢。從紐約、舊金山、西雅圖、洛杉磯、倫敦、到首爾，房價飆漲，但薪資調幅有限，年輕人的生存困難。



這個M型的社會也在台灣出現，造成年輕人對執政者的不滿。過去這九年，民進黨剛好是執政黨。在反對黨的煽動下，敵視執政黨成為部分年輕人的時尚風潮。



言論平權與民粹政治



財富集中必然引發反體制的民粹言論。傳統上，由於主流媒體的把關，極端言論上不了新聞版面，無法蔚為風潮，更不可能左右選舉結果。



社群平台的普及實現了言論平權。在沒有主流媒體的過濾下，民粹言論可在社群平台瘋傳。極端言論者可輕易找到同溫層，反過來將主流媒體邊緣化。



對邊緣型的政治人物而言，社群平台成為煽動民粹的工具。靠民粹崛起的非典型政治人物，甚至可讓建制派俯首稱臣。問題是，民粹煽動者擅長見縫插針，但缺乏解決問題的能力。



台灣無法倖免這一波的民粹主義浪潮；柯文哲的崛起就是靠著網路民粹言論的散播。即便柯文哲已經因案被收押，繼任的黃國昌繼續餵養支持者經不起邏輯檢驗的民粹言論。



中共政府的長期滲透



除了民粹主義的興起，民主國家的選舉也遭遇極權國家的滲透。在過去兩屆的美國大選，社群平台都有大量的誤導貼文，主要來源是俄羅斯與中國。



台灣的社群平台被滲透的情況更嚴重，原因繁多。對中共而言，言論滲透本少利多，穩贏不輸。其次，兩岸並無文化或語言的隔閡， 方便中共對台的認知作戰。



更不幸的是，台灣本就有國族認同的分歧，部分民眾對中共的滲透毫無警覺，甚至還有人主動或被動配合中國的統戰。兩岸的認知作戰已在網路開打多時。



更嚴重的是，台灣各地的媒體、宮廟、宗親會、社團法人、甚至教育機構等，都可看到中共統戰的影子。如今連國會議員都可集體到北京被摸頭。



缺乏自我防禦的民主



因為台灣是民主開放的社會，中共的長期滲透如入無人之境。對所有民主國家而言，敵國的滲透都是兩難。若要控管敵國滲透，基本人權必然受損。若要保障基本人權，則有縱放敵國滲透的隱憂。



以美國為例，聯邦政府早就發現抖音的危害，但就是拿不出有效的對策，在國家安全與言論自由之間找到一個平衡。儘管如此，美國社會並無國族認同的分歧，防止敵國的滲透有高度民意共識。



面對中共的滲透，國族認同分歧讓我們的政府進退失據。在蔡總統任內，行政院曾提出數位中介服務法，目的在抵禦中共的滲透，但最後無疾而終，因爲有損及言論自由的疑慮。



結論



以上四點是我針對「大罷免、大失敗」提出的「大檢討」。這四項環境因素存在一段時間了，而且沒有緩和，甚至還有加劇的跡象。



不論罷團的策略是否妥適，民進黨的基層動員是否盡力，或行政院是否同意普發現金，這四項因素都是台灣的民主危機。只要大環境沒改變，明年的地方選舉民進黨還是苦戰，賴總統甚至可能成為虛位元首。