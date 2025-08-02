快訊／18縣市豪大雨特報！　下到明天

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對18縣市發布豪大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今（2）日台南市地區、高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北地區、苗栗地區、中部地區、台東地區、桃園市山區、新竹市山區、宜蘭縣山區及澎湖有局部大雨發生的機率。

豪雨特報

影響時間：02日上午至03日晨

＊大豪雨：台南市、高雄市山區、屏東縣山區

＊豪雨：彰化縣、南投縣山區、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣山區、台東縣、澎湖縣

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▲氣象署豪大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日西南風再度增強，天氣相當不穩定，易出現短延時強降雨，嘉義以南地區有陣雨或雷雨，苗栗至雲林地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

至於新竹以北及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦有局部大雨，其地他區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，中南部及花東高溫約29至31度，其他地區約33至35度。



資料來源：氣象署