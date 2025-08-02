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曹興誠喊罷免沒輸！藍靠作弊贏　未來建立台灣國鼓勵中國各省獨立

▲▼聯電創辦人曹興誠。（圖／翻攝YouTube／經濟民主連合頻道）

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／翻攝YouTube／經濟民主連合頻道）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免失敗後，聯電創辦人曹興誠喊話罷團放下，讓民進黨自己努力。不過，他今（2日）仍出席中投5個罷團的集結活動，強調這次罷免24區沒有輸，國民黨是因為作弊才保住席次，跟黑道保住他的地盤沒什麼兩樣。曹興誠也強調，未來要朝更高目標前進，建立台灣國，斬斷中共伸入的黑手、趕出中國勢力，且還要鼓勵中國各省自治區自己獨立，脫離中共的魔掌，叫中共滾下台、滾蛋！中共垮掉未來台灣就可以跟中國各省市和平相處。

民團「經濟民主連合」和中投5個罷團今日下午在台中舉辦聯合記者會「捍衛台灣，深耕民主，823中台灣接棒」，曹興誠出席時致詞表示，大家都知道大罷免召集人是傅崐萁，因為他通匪賣台、搗亂國會，激起所有人憤怒要將他罷免，且罷免他不夠，所有國民黨立委都變成傅崐萁小弟集體犯罪，必須集體罷免。

曹興誠指出，726的24選區沒有罷免成功，他當時說，「剩下的各選區志工，如果累了可以休息，可是大家都不肯休息，繼續要罷」，因此身為志工三號的他就必須跟著跑，「今天全台灣所有罷免的志工都是我的兄弟姊妹，他們跑到哪我就要追隨到哪。」這次罷免24區有輸嗎？台下激動高呼，「沒有」。

曹興誠說明，第一，在二階連署沒有成功以前，你看國民黨多麼囂張跋扈？王鴻薇說，「我們沒有在怕」，徐巧芯說，「你罷我5個，我罷你10個」。但二階過後，嚇得人人哭哭啼啼，跑回選區低聲下氣，霸氣、囂張通通不見，這就是偉大的成功。讓這些人知道誰才是你的主人，你們只是公僕，「不要囂張，我們給他一個震撼教育！」

第二，為什麼今天沒有把他趕出地盤？曹興誠表示，因為他們為保住席次，用很多非法、欺騙、顛倒黑白、卑劣的手法，這跟黑道保住他的地盤沒什麼兩樣。他們以為勝利在慶祝，其實大家要看到，他們每張臉上寫得都是羞恥。為什麼說非法？因為立法院沒有權利發錢給老百姓，這是非法、欺騙的，又騙老百姓如果投同意1萬元就沒了，這是很可恥、非法的欺騙。

曹興誠認為，一痞天下無難事，國民黨只要不要臉，什麼事都可以做。他們原本也說要罷免，結果找不到人連署，死亡連署、偽造文書被起訴，就開始說罷免是惡罷、浪費國家的錢。他這不是欺騙、顛倒是非？罷免是公民基本權利，你怎麼可以說罷免是惡罷？如果罷免是惡罷，明天選舉你也說是惡選。罷免、選舉都被他沒收了，還成為民主國家嗎？明明是你們惹出來、罷不成，結果現在汙衊罷免、天天顛倒是非，說是賴清德發起的，賴清德獨裁、想藉罷免消滅反對黨，用種種欺騙手段保住地盤。

曹興誠也說，如果他們還在慶祝，你考試作弊，考贏了還慶祝，有沒有廉恥？無恥！今天站出來有非常多意義，讓大家看到國民黨這些立委跟流氓沒什麼兩樣，他們是非法、不講是非、顛倒黑白的無賴，國民黨跟共產黨每天勾勾搭搭，共產黨最喜歡流氓地痞。

曹興誠指出，共產黨殺人如麻，有8千到1億中國人被共產黨斬死，共產黨像爬蟲一樣，大吃小、強吃弱；而台灣已經進化到民主社會，每個人自由自在的飛、互相尊重不傷害、守法守紀，台灣是很可貴、高級的社會，「今天這種低級爬蟲社會，每天想來把我們拉回去，跟他一樣做爬蟲生活。所以國民黨就是爬蟲、無賴、地痞！」

曹興誠強調，不要因為這次被流氓作弊、沒趕出去而氣餒，公理天道自在人心，「我們將來往更高目標去做」，建立台灣國，斬斷中共對我們伸入的黑手，要趕出中國勢力，大家要團結，繼續保持這股偉大、高貴的公民力量。

曹興誠進一步指出，不只說台灣，台灣本來就是台灣人的台灣，這是1948年世界人權宣言就講，主權在民。「我們不只在台灣講，要在中國講」，山東是山東人的山東、福建是福建人的福建、廣東是廣東人的廣東。最近美國紐約法拉盛有上海獨立運動，「所以我們要鼓勵中國各省自治區自己獨立，脫離中共的魔掌，叫中共滾下台、滾蛋！」

曹興誠認為，中共垮掉，我們跟其他的中國各省市可以和平相處，大家都民主自由，這是我們未來努力目標。不是說只在台灣搞台獨，台灣已經是獨立國家，也要反抗統一、侵略，反抗國民黨在台灣滲透作亂，這是我們努力目標，我們要作為中共民主的燈塔，號召所有被中共欺騙、統治的地區站起來。

曹興誠提到，毛澤東1919年說，湖南應該建立湖南共和國，當時是對的，後來因為想巴結俄國而墮落，就跟現在很多民進黨元老一樣，靠錢墮落，今天要罵那個游盈隆，你怎麼去罵沈伯洋？沈伯洋做這麼多付出，為什麼罵沈伯洋和他？因為他跟沈伯洋是中共眼中釘、抗共保台。

曹興誠也說，「今天你們繼續去罷免，希望可以成功，不過這次罷不掉沒關係，因為對手是流氓，不講任何規則」，這次他們守住地盤沒買票嗎？「我才不相信」，錢不是中共來的？他才不相信，都是違法，可是沒關係，這次已經把他們嚇得哭哭啼啼，「我們持續努力，把這些人趕出台灣，我們會建立一個偉大的台灣國，加油！」

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