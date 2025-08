10歲兒護照過期　爸媽「狠心丟包」爽登機！警攔截飛機下場曝光

Una pareja abandonó a su hijo de 10 años en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, en España debido a que el niño tenía el pasaporte vencido. “Como coordinadora he visto un mogollón de cosas, pero esto ya ha sido totalmente surrealista”, dijo a través de su cuenta de TikTok la coordinadora aérea identificada como Lilian. “Llegó al avión, está la policía y me comentan que sí, que había un menor de diez años, que les ha dicho que sus padres estaban en el avión camino a su país de origen y que estaban de vacaciones”, relató Lilian en la publicación. Ante esta situación, el capitán del avión, aún en pista preguntó a los pasajeros si alguien conocía al niño, pero nadie dijo nada. Por lo cual, el personal del aeropuerto tuvo que colocar una escalera y abrir nuevamente las puertas del vehículo. “Les dan los nombres de los pasajeros al sobrecargo, él los llama, y un hombre y una mujer salen con un niño más chico”, agregó. “La explicación que le dieron a la guardia civil es que su pasaporte estaba caducado, por lo que el niño viajaba con pasaporte español. Pero el pasaporte español necesitaba visado, al no tener visado dejaron al niño en el terminal”, precisó la coordinadora aérea. La familia dijo que no pensaban abandonarlo en el lugar, sino que luego iban a llamar a una familiar para que recogiera al niño. Lilian puntualizó que al final la policía llevó a los padres y a los menores a la comisaría de la terminal, y el avión despegó sin la familia. Video: limasn41 Conoce todos los detalles en el link de nuestra bio, también puedes llegar a ella en las stories y destacadas