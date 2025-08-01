喊話務實理性面對關稅　民眾黨：請賴總統不要「精神勝利法」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

美國於美東時間7月31日公布台灣適用的對等關稅稅率為20%。民眾黨批評，賴總統對於談了什麼？犧牲哪些台灣利益？皆用空泛、不著邊際的回應敷衍帶過，「除了20%高關稅及新台幣升值對出口導向產業的影響，到底還犧牲了多少的台灣利益，讓台灣付出了什麼代價，請賴政府務實理性面對在野黨的監督，坦承且誠懇地向國人交待」。

美國對等關稅揭曉為20%，總統賴清德上午召開記者會表示，目前已獲致階段性成果，由32%調降到20%，「但20%從一開始就不是談判目標」，最終的總結會議還沒進行，所以並沒有得到最終的稅率。針對投資多少、金額部分，賴說，因為還在談判，基於雙方保密協議還沒有辦法跟社會大眾說明，這點敬請諒解。

民眾黨指出，賴清德總統與執政團隊出面召開記者會，但整場記者會結束後，賴政府到底要如何因應20％關稅對國內產業的衝擊，國人完全聽不到任何答案。賴總統對於談了什麼？換了什麼？又犧牲了哪些台灣利益？皆用空泛、不著邊際的回應敷衍帶過。

民眾黨說，更令人不可置信的是，賴總統將對美出口關稅20％的結果形容成「階段性成果」，這種「精神勝利法」的大內宣口號根本不是國人想聽到的答案，台灣民眾黨對於記者會充滿空洞的言論，失望透頂。行政院長卓榮泰直至今日下午才要緊急召集各部會重新評估衝擊的產業及因應方案，更加印證這段時間執政團隊的荒腔走板，缺乏準備。

民眾黨指出，面對稅率高於主要貿易競爭對手日本、韓國以外，更比泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼等東南亞國家都來得高，計入從今年4月迄今的新台幣升值幅度超過10%，以出口為導向的眾多產業，將遭受海嘯般地負面衝擊，賴總統依舊拿「保密協議」當藉口拒絕向國會溝通、規避國會監督，任由產業界自行應對關稅及匯率的衝擊，這要國人如何接受？

民眾黨說，美國高關稅政策是要處理其貿易逆差及財政赤字，同時以對等關稅及非關稅貿易問題進行談判，要求更多的採購金額與開放市場等條件。

民眾黨表示，除了20%高關稅及新台幣升值對出口導向產業的影響，到底還犧牲了多少的台灣利益，讓台灣付出了什麼代價，請賴政府務實理性面對在野黨的監督，坦承且誠懇地向國人交待，並停止政治惡鬥，讓國家繼續受到傷害。