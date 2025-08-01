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LG、SHARP啟動災後服務　受災戶家電檢修與優惠措施開跑

▲LG、SHARP啟動災後服務。（圖／業者提供）

▲家電商LG、SHARP啟動災後服務。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

面對近期丹娜絲颱風與南部豪大雨造成的災情，LG 與 SHARP 兩家家電品牌分別啟動災後服務，針對受災民眾提供家電檢測、維修優惠與舊換新方案，協助災戶恢復生活所需設備。兩家業者皆於 8／1 對外宣布，相關服務將在各自時限內開放申請。

LG 自即日起至 8／29 期間，針對颱風導致損壞的 LG 家電，提供免費檢測與原廠零件 7 折優惠。受災民眾可透過 LG 官網、官方 LINE 帳號或客服專線申請檢測與維修服務。LG 表示，此次行動主要針對因風災導致功能異常或受潮的家電產品，藉由原廠人員協助檢查與零件支援，降低維修門檻與經濟負擔。 

SHARP 也推出災後服務，即起至 9／30，服務對象鎖定南部受災地區的 SHARP 家電用戶。家中 SHARP 品牌的電視、冰箱、洗衣機、水波爐、除濕機與空氣清淨機，如遭水損或功能異常，皆可申請免檢修費的到府健檢。若檢查後需更換零件，則提供 85 折零件優惠。 

此外，SHARP 也針對確認報廢的泡水機型推出汰舊換新方案，民眾在購買同類新品時可獲得最高 20% 折扣，協助儘速替換故障機種、恢復生活機能。所有服務細節與申辦資訊可於 SHARP 家電維修官網查詢，或透過客服專線進行諮詢。

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