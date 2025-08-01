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竹市府啟用經費結報系統　邁向「智慧財政治理」新里程

▲結報系統各單位種子人員教育訓練。（圖／新竹市政府提供）

▲結報系統各單位種子人員教育訓練。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為落實市長高虹安「智慧治理」施政策略，新竹市政府今(1)日正式啟用「經費結報系統」。主計處表示，市府原以紙本進行的經費報支作業，將全面導入數位化與智能化流程，建構整合性的電子報支系統，不僅有效提升行政效率，也有助於強化財務管理、提高財務透明度，朝向打造更現代化、友善且高效的行政環境邁進。

代理市長邱臣遠表示，電子報支系統的啟用，是市府推動智慧治理與數位轉型的重要一步，不僅優化行政流程，更是強化財政紀律與資訊透明的關鍵工具。透過系統化與數據化的管理方式，市府可以即時掌握預算執行狀況，提升行政效率，也展現落實開放政府、強化公共財政透明度的具體行動。

主計處說明，高市長於112年指示規劃開發經費結報系統，期望透過系統整合與流程優化，推動市府財政管理邁向數位化與現代化。該系統結合前端如差勤系統、薪資系統、電子發票整合服務平台及線上簽核系統，以及後端如會計資訊系統與支付系統，透過介接方式進行串聯，加上結報系統本身具備的自動檢核與檔案存管功能，不僅可全面實現結報流程的電子化與無紙化，更透過異常警示機制，有效降低錯誤與舞弊風險。經歷兩年半的規劃與建置，該系統已正式上線啟用，為市府行政效能與財政透明邁出關鍵一步。

主計處指出，目前市府經費結報系統已完成第一、二期共五項經費類別的報支功能，包括加班費、未休假加班費、國民旅遊卡休假補助費、國內差旅費及婚喪生育補助等。下半年將接續啟動第三期開發，涵蓋小額採購、鐘點費、出席費、兼職費與稿費等項目，預計於今(114)年底完成系統功能開發，達成第一階段任務目標。

主計處強調，市府未來將持續秉持「友善、永續、創新、智慧、夥伴」五大核心價值，陸續納入其餘經費項目，持續擴充與優化系統功能，並朝向打造一套全方位、智能化的財務管理系統邁進，提升整體行政效能與財務治理品質。

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新竹市主計處

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