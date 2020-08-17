竹市成立「人口住宅普查處」　11月起抽樣1萬7千戶

▲新竹市政府今(17)日宣布成立人口及住宅普查處。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為迎接11月開始的十年一次的人口普查，新竹市政府今(17)日宣布成立人口及住宅普查處，由新竹市副市長沈慧虹主持揭牌典禮。市府表示，將自109年11月8日至11月30日止，採抽樣調查方式，派員訪查本市17,000個家庭，請民眾屆時支持訪查作業，提供詳實資料掌握人口狀況，利用數據資料擬定更好的市政策略。

新竹市長林智堅表示，新竹市位於竹竹苗地區科技生活圈之心臟地帶，是發展蓬勃的都會型行政區，人口具有三高一低之特色，即市民教育程度高、所得高、生育率高及平均年齡低，市民平均年齡僅39歲，為全國最年輕之縣市。藉由這次普查蒐集之資訊將可掌握新竹市及竹竹苗生活圈常住人口之居住、求學及工作通勤情況，對於市府制定各項政策，營造婚、育、生、養、老之幸福宜居城市有相當大之幫助，為新竹市及臺灣發展繁榮再添助力，開創共好社會。因此期盼新竹市民的支持與配合，讓普查順利圓滿達成。

沈慧虹指出，人口及住宅普查是我國每10年定期舉辦的基本國勢調查。本次普查採「抽樣調查」方式辦理，新竹市預計抽出逾1萬7千戶，占本市總家戶數約1成，涵蓋之家戶人口約5萬人。本次普查動員包含市府、所屬機關、區公所及民間人員人力達200餘人，人口普查主要內容包含住宅使用狀況、家戶人口結構及戶內人口之教育、就業情形等，對於目前呈現少子化及人口老化的臺灣社會更具重要資訊價值，因此普查統計結果廣泛受到政府各部門及各界高度重視與運用。

新竹市政府表示這一次普查方式係以「派員面訪調查」為主，「網路填報」為輔。實地訪查期間為109年11月8日起至11月30日止，民眾也可選擇於11月1日開始進行上網填報。本普查資料僅作公務用途，為了讓民眾安心接受訪查，普查員將堅守「三不二會」原則，即普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問與普查表無關的資料、「不會」要求提供帳戶、存摺或要求匯款；普查員「會」佩戴普查員證、「會」遞送致受訪戶函以憑確認身分，故請新竹市民朋友支持並安心接受訪查。