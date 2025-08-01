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影／憲兵特勤教官改拿獵槍　變「外來種獵人」保衛台灣生態

 

記者陶本和／台北報導

近年來，彰化芳苑和二林溪畔深受外來種綠鬣蜥及埃及聖䴉的威脅，對台灣農業和生態造成嚴重危害。對此，文化總會出品的《匠人魂》系列影片，今（1）日推出全新作品「外來種獵人」，主角為來自南投信義鄉的布農族獵人全志祥，曾任憲兵特勤隊射擊教官的他，結合山林經驗與軍旅訓練，成為獵人團隊中不可或缺的一員。

全志祥自小在狩獵世家成長，跟隨父親進山學習獵人本領，他深知成為一名合格的獵人，不只是擁有準確的槍法，更要熟稔山林相關知識才能因應萬變。獵人之於布農族，不僅是獵捕者，更是文化與智慧的傳承者。他將這些能力與精神帶入外來種移除行動中，從動物習性觀察到實地追蹤，細膩操作每一步。

▲▼全志祥曾任憲兵特勤隊射擊教官，結合山林經驗與軍旅訓練，成為獵人團隊中的一員。（圖／文化總會提供）

▲全志祥曾任憲兵特勤隊射擊教官，結合山林經驗與軍旅訓練，成為獵人團隊中的一員。（圖／文化總會提供，下同）

曾經的軍旅生涯使全志祥體能卓越、槍法出眾，然而在父親打獵歸途中驟逝後，他一度遠離山林，不願涉足曾無比熟悉的林區，直到多年後才重新興起再次踏上獵徑的念頭。為了能於封山期間自由進出，他轉任林業保育署高山協作，重拾獵槍、加入外來種移除行列，實踐「守護山林」的信念。

從埃及聖䴉到綠鬣蜥，全志祥皆以尊重生命為前提，他會藉由觀察痕跡判斷其藏匿點，並盡量以最能降低獵物痛苦的方式迅速執行。他強調，部落耆老的狩獵傳統從不輕易開槍，一旦擊中獵物就必定會設法取回，這份對生命與大自然的敬畏，轉化為他執行任務時的謹慎與沉著。

在獵人團隊的工作過程中可明顯感受到，他們不是執行任務的劊子手，而是生態的守護者，儘管移除的工作也伴隨著無數內心的矛盾與掙扎，但全志祥以布農族祖訓調整心態，將任務視為延續生命與文化的方式。從部落走到鄉野，他融合了獵人的身分以及軍人的使命感，穿梭水陸邊界，用實際的行動捍衛台灣的生態平衡。

文總自2017年起推出《匠人魂》系列影片，至今已邁入第8年，旨在分享並深刻描寫所有在台灣奉獻專業技藝的匠人及其精神。文總秘書長李厚慶表示，影片中所提到的埃及聖䴉及綠鬣蜥，皆為有心人士引入台灣後，遭惡意棄養並大量繁殖的代表生物，並嚴重影響了台灣原有的生態鏈和產業經濟。正因如此，顯得這批全台僅有十組的「外來種獵人」有著多麼的重要的使命。

▲▼全志祥曾任憲兵特勤隊射擊教官，結合山林經驗與軍旅訓練，成為獵人團隊中的一員。（圖／文化總會提供）

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