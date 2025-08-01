批賴士葆漢奸走狗賣國賊　「文山退葆」挨告妨害名譽獲不起訴

▲立委賴士葆不滿罷團在臉書發文涉及公然侮辱，提告結果不起訴。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者劉昌松／台北報導

罷免團體「文山退葆」臉書粉專今年初發表1篇千字文，指賴士葆「就是漢奸走狗賣國賊」，立委賴士葆認為遭到侮辱而提告，台北地檢署檢察官認為，發文的林姓男子只是在表達政治訴求時，因一時情緒不滿而發表批評，政治人物對人民批評應有較高的容忍義務等理由，將發文的林姓男子處分不起訴。

「文山退葆」粉專在1月28日凌晨3點44分，貼出「罷免賴士葆理由公告」，舉出5點罷免團隊要罷免賴士葆的理由，文章署名｢林老師」，賴士葆認為其中批評他「漢奸走狗賣國賊」這句話，足以貶損他的人格與社會評價而報警，林姓男子辯稱，因為不滿賴士葆在立法院刪除國防預算等作為，才會加以評論。

檢察官調查，這個臉書粉專設立目的，是在表達罷免賴士葆的訴求並呼籲選民投票，不免對賴士葆有尖銳的嚴詞批判，而在這篇長文中，只有在最後的第5點寫到「賴士葆就是漢奸走狗賣國賊」，在整篇長文中所佔比例甚低，也沒有反覆、持續出現恣意謾罵的情形。

檢察官認為，除非人民發言純屬虛構捏造或純然抽象侮辱，否則對於人民意見表達是否超過合理評論界限，應採取最嚴格的審查標準，才能保障人民對候選人的檢視審查權，因為查無積極證據證明林姓男子有公然侮辱犯行，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。