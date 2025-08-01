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又1家在地書店沒了！陪伴19年青春...彰化金石堂10/30吹熄燈號

▲彰化金石堂將於10月30日吹熄燈號。（圖／翻攝自金石堂）

▲彰化金石堂將於10月30日吹熄燈號。（圖／翻攝自金石堂光復店粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

又一家實體書店將走入歷史！位於彰化火車站商圈的金石堂書店光復店宣布，因租約到期，將於2025年10月30日最後一天營業後正式熄燈。消息一出，許多在地書迷直呼不捨，今天（1日）紛紛前往「最後巡禮」，現場人潮湧現，不少人把握機會搶購清倉優惠，書店氣氛既熱鬧又帶點感傷。

金石堂光復店自2006年開幕以來，一直是彰化市重要的文化地標，尤其位於火車站商圈，曾是學生下課、通勤族順路逛書店的熱門去處。然而，隨著消費習慣改變，網路書店、電子書崛起，加上大型百貨商場內的連鎖書店競爭，光復店的來客量逐年下滑。

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雖然位置便利，但實體書店經營愈發困難，店門口貼出「珍重再見」公告，許多老顧客看到後驚訝表示：「以後彰化就沒有金石堂了！」更有家長感嘆：「以前常帶孩子來買參考書，」有地方媽媽說，我們家小孩從小常逛這家，即使網路買書，只從金石堂網路訂書，再去光復店拿書，「真的很捨不得」。

▲彰化金石堂將於10月30日吹熄燈號。（圖／翻攝自金石堂）

▲彰化金石堂將於10月30日吹熄燈號。（圖／翻攝自金石堂）

為了感謝讀者長期支持，金石堂光復店推出熄燈前優惠活動，全館79折、單筆滿1000元現折100元、圖書、原文書、日文雜誌、文具、玩具1折起、國中小參考書65折起，吸引大批民眾前往。

雖然實體店面結束營業，但從網路po文可看到留下伏筆，強調「因應經營策略調整，我們將從街邊店轉進百貨設櫃，未來將以全新面貌，繼續陪你閱讀生活的每一頁。」暗示可能進駐彰化或周邊縣市的百貨公司，以專櫃形式重新與讀者見面。許多粉絲也在社群平台留言打氣：「期待再相見！」、「謝謝19年的陪伴」，希望金石堂能以不同形式繼續推廣閱讀文化。

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