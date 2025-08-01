她騷擾藍委「討普發4萬」轟騙票！蘇一峰：這就是現在青鳥的水準

▲網友投下不同意票，打電話給立委討「普發4萬」。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名女民眾投下不同意票，頻頻打給藍委服務處要討「普發4萬元」，而工作人員已經解釋，行政院不執行也沒有辦法，氣得她怒嗆「選你們都沒用啦」、「我會再打電話來，4萬塊對我們家真的很重要。」對此，胸腔科名醫蘇一峰回擊，「這就是現在青鳥的水準。」

醫師蘇一峰在臉書轉發一篇PO文，無奈直言「騷擾別人還得意洋洋PO上網，這就是現在青鳥的水準。」

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文章可見，一名女網友打到立委丁學忠服務處，詢問「講好的老農津貼12000元何時發放？」工作人員回覆，已提案到行政院，但政院不執行。氣得女網友開噴，「選前說投不同意罷免就能拿12000元，你們在騙票啦！」工作人員不滿強調，行政院不執行也沒辦法。

女網友說，「原來你們懂立法程序嘛」，因此再度追問「何時可以三讀通過老農12000元」，她同時還自述「我裝成不理性的選民」，並撂狠話「選你們都沒用啦！」

不久後，女網友再打去江啟臣辦公室，「我劈頭就問，什麼時候可以領到4萬」；隨後又打去立法院辦公室，工作人員都是一問三不知，氣得她回嗆，「我會再打電話來，4萬塊對我們家真的很重要。」

文末，女網友還要大家一起打爆立委電話，「讓他們知道不還稅於民，過不了罷免這關啦！」

對此，蘇一峰忍不住開罵，「服務處上班的民眾就活該被你騷擾攻擊？居然還有好多綠營支持者鼓勵這種行為，騷擾一般民眾很厲害嗎？」