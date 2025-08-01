溪水暴漲暗藏危機　屏東消防隊籲民眾留意

▲暴雨過後溪水暴漲，消防局籲民眾遊憩要多留意。（圖／屏東縣政府消防局提供）

記者陳崑福／屏東報導

隨著暑假來臨，前往溪流戲水消暑的民眾明顯增加，屏東多處水域雖風景宜人，卻潛藏危機。消防局提醒，山區午後暴雨常引發溪水暴漲，河床暗藏深潭及水流暗湧，一旦不慎恐釀意外。為守護民眾戲水安全，消防局與義消團隊於假日設立救生站，加強警戒與宣導，盼民眾玩得安心又平安。

屏東縣政府消防局表示，屏東地區多處水域因溪水清澈、環境優美，加上沿岸多有樹蔭，成為暑假期間民眾熱門戲水地點。但河床內常有溪石、深潭與看不見的水底暗流，加上山區午後天候多變，雷陣雨或暴雨過後容易導致溪水暴漲，呼籲戲水民眾務必提高警覺，避免在天氣轉變或水勢異常時逗留水域。

為強化戲水期間的安全防護，屏東縣消防局攜手沿海救難協會與所屬警、義消團隊，自暑假起每逢例假日，分別在海神宮、牛角灣溪、萬安親水公園、大鵬灣青洲濱海遊憩區設立救生站，進行防溺宣導與現場警戒。7月27日，消防局與消防協會、義消第一大隊更親自前往各站慰勞辛苦執勤人員，並致贈加菜金表達感謝。

消防局強調，「快快樂樂出門、平平安安回家」是每個家庭的期盼，也是他們努力的目標。呼籲前往溪流、水域戲水的民眾與家長務必建立安全防護意識，避開天候不佳時段，勿單獨下水，並遵守現場人員指示。唯有全民共同提高警覺，才能杜絕意外發生，讓美好的夏日時光不留遺憾。