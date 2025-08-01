快訊／川普簽行政命令　未列名國家「一律課10％關稅」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald J. Trump）在當地時間7月31日簽署行政命令調整互惠關稅稅率，針對貿易逆差問題持續加壓。根據命令內容，白宮將針對《行政命令附件一》（Annex I）中所列國家設定個別關稅稅率，而對未列入名單的其他國家，則一律適用10％的統一關稅。

白宮聲明指出，這項決策是在川普總統4月2日宣布初步關稅政策後，再次根據後續談判進展、國家安全與經濟考量所做出的調整。據了解，部分國家與美國達成具體協議，關稅條件亦作個別設定；但也有國家談判條件未達標準，甚至完全未與美方協商。

因此，這份最新的行政命令，正是根據這些變化所做的調整。這份行政命令的核心內容在於，將國家區分為兩類：

《行政命令附件一》（Annex I）中列出的國家： 這些國家已經與美國達成，或即將達成「有意義」的貿易協定和安全協議，因此將適用文件中規定的特定關稅，這也代表他們避開了全面性的10%關稅。台灣在《行政命令附件一》中的稅率設定為32％。

未列入附件一的國家： 這些國家若不是談判條件不夠好，就是根本沒有和美國進行談判，因此將一律被課徵10%的關稅。

聲明強調，此舉是為了解決長年貿易逆差所引發的「國家緊急狀態」，並維護美國的經濟主權與國防產業基礎。川普政府指出，透過這項命令，美方將對不對等的貿易關係展開更明確反制，並呼籲外國企業若將製造業移至美國境內，可免除相關關稅。

川普強調，關稅並非懲罰手段，而是「讓美國製造重回正軌」的重要工具。

聲明中也列舉近期幾項重大貿易協議，包括與歐盟、日本及英國等國的協定，在開放市場同時換取巨額投資，美方將持續推動類似模式，提升美國的全球競爭力。