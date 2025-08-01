沒錢想精進自己！她「手機貸」秒撥款　借4萬5要還7萬崩潰了

▲疫情期間，人們更加習慣使用手機完成大小事，當中利用手機申辦貸款也越來越簡單。（圖／記者林緯平攝）

記者潘姿吟、林緯平／專題報導

「不會算嗎？利息那麼高還敢借？」、「沒有金錢觀念才會一借再借」，深陷債務泥沼者，常被外界譏笑是自作自受。然而，長期關注債務人議題的學者觀察，從2005年爆發的卡債風暴，到近年崛起的融資租賃貸款，過度消費並非這群債務人借款的主因，他們多半是經濟弱勢，為了維持生計，選擇先借錢應急。

31歲的李小姐是大樓秘書，月薪3萬多，長期靠「信用卡分期」與「以卡養卡」度日。疫情爆發後，她擔心被裁員，決定學新技能，報名一門3萬多元的線上課程。因信用卡刷不過，對方推薦她用「零卡分期」，課程還沒上完，她就收到APP通知：「獲得10萬元額度」的變相信貸，爾後又辦了手機貸，一支近6萬的手機只拿到4萬5，卻要還款7萬多。回過神來，債務已超過70萬。她說：「不是我愛借錢，我只是沒錢，又想精進自己、維持信用。」

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▲融資業者透過LINE教導貸款者如何透過手機申辦。（圖／受訪者提供）

疫情期間，網路上申請手機貸款與車貸變得格外方便，僅需透過LINE與業務員聯繫，按幾個鍵，資金即可迅速匯入戶頭。此高度便利性彷彿營造出一股「鼓勵」借款的氛圍。張小姐最終感嘆：「好像有人在推你去貸款，有需要借錢，別人願意借你很方便。」

李小姐自述：「我不是個奢侈的人，我也沒有不工作、不負責任。我每天過著精準到分秒的生活，每一筆貸款的繳款日都記得清清楚楚，卻還是怎麼也走不出來。我後來才懂，為什麼銀行那麼難貸，是因為利息比較低。那些平台很好過，可是利息高得嚇人。」

輔仁大學社會學系副教授吳宗昇觀察，2020年COVID-19疫情爆發，接續實施的三級警戒嚴重衝擊民眾生計，特別是眾多「微型企業」，如家庭經營的早餐店或單人美甲店，這些仰賴現金流的商家，無法從銀行獲得紓困貸款，轉而向融資公司尋求資金。自2021年起，因車貸、商品貸等融資借款導致的負債案例顯著增加。

吳副教授直言，疫情期間，許多人急需現金應對生活危機，故明知融資利率高伴隨高額手續費，仍「先借再說」。融資公司則利用這些經濟脆弱者的急迫心理，持續推銷貸款，將其債務越滾越大，榨乾財力。