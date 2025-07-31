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媽祖文化研究新里程碑！　中正大學與新港奉天宮合作啟動

▲▼ 中正大學與新港奉天宮攜手合作 推動世界媽祖文化研究 。（圖／新港奉天宮提供）

▲▼ 中正大學與新港奉天宮攜手合作 推動世界媽祖文化研究 。（圖／新港奉天宮提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立中正大學文學院媽祖文化研究中心與財團法人新港奉天宮世界媽祖文化研究暨文獻中心，於嘉義縣新港奉天宮正殿隆重舉行簽署合作協議典禮暨記者會，雙方代表在新港媽祖與貴賓、媒體記者的見證下，完成正式簽約儀式，開啟媽祖文化研究合作的新篇章。

本次簽約典禮由全體與會人員向新港媽祖行三獻禮，中正大學由詹盛如副校長、文學院楊宇勛院長、歷史系楊維真教授、運競系陳俊民副教授、媽祖文化研究中心蘇全正主任等人，新港奉天宮則由何達煌董事長、新港奉天宮董監事、總幹事李進興、奉天宮世界媽祖文化研究暨文獻中心主任李明仁教授、執行長林伯奇等貴賓，簽約儀式隆重莊嚴、意義非凡。新港奉天宮董事長何達煌先生致詞並逐一介紹與會來賓與媒體朋友，展現地主之誼。隨後由雙方代表正式簽署合作協議，完成用印儀式。

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▲▼ 中正大學與新港奉天宮攜手合作 推動世界媽祖文化研究 。（圖／新港奉天宮提供）

雙方致詞後互贈紀念禮物，中正大學特別致贈由歷史系顏尚文教授擔任總編纂，歷時五年完成的《臺灣佛教通史》全八冊（該套書榮獲國史館臺灣文獻館112年度學術性書刊優等獎），及象徵佛道融合、文化交會的「佛道雙真」陶盤，展現對學術合作的高度重視與象徵意義；新港奉天宮則回贈由文獻中心主任李明仁教授擔任總編纂的《新港奉天宮志續修》全二冊，《慈悲媽祖寶像特展成果冊》一冊作為回禮，肯定兩中心推動地方宗教文化、深化媽祖研究與國際交流的貢獻，期待未來能一起為台灣媽祖信仰文化傳承與發展作努力。

▲▼ 中正大學與新港奉天宮攜手合作 推動世界媽祖文化研究 。（圖／新港奉天宮提供）

新港奉天宮董事長何達煌表示：自民國98年籌劃，於民國99年正式成立「台灣新港奉天宮世界媽祖文化研究暨文獻中心」，成為台灣首座由宮廟設立、具正式編制與專責書庫的媽祖文化研究單位。聘任李明仁教授為中心主任，廣邀國內外學者組成學術委員會，專責文獻整理、研究推動與國際交流，是全球媽祖文化研究的重要基地。

國立中正大學文學院於民國104年成立媽祖文化研究中心，致力於媽祖信仰與廟宇文化的整理、出版與研究推廣。現任中心主任蘇全正助理教授在院長楊宇勛教授支持下，持續推動與雲嘉地區重要媽祖宮廟的學術合作，深化地方宗教文化內涵，並期以中正大學之學術量能推向國際。

▲▼ 中正大學與新港奉天宮攜手合作 推動世界媽祖文化研究 。（圖／新港奉天宮提供）

中正大學蔡少正校長非常重視學校與地方的合作，期盼雙方在一步簽署學術合作協議後，未來能在媽祖信仰、宗派法脈源流及文化資產保存、遶境進香活動、推廣，暨舉辦媽祖文化研究學術研討會、AI應用等方面攜手並進，不僅是媽祖文化研究的新里程碑，也象徵產學攜手，共同守護、發展臺灣珍貴的信仰文化資產。

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