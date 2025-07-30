托嬰糾紛！1歲童身上瘀青、咬痕不斷　下月不讀了仍被索近萬學費

▲高雄家長控訴，1歲童瘀青、咬痕不斷，下月不讀了仍被索近萬學費。（圖／家長提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一位家長在網路爆料指出，1歲多的女兒就讀高雄市鳳山區某私立托嬰中心期間，多次發現孩子身上出現不明瘀青及咬痕，中心卻始終以「未注意」草草帶過。該家長原定8月1日要將孩子改送去公托，未料近日跟機構告知後，卻被以「未提早14天」為由，仍要收取8月將近萬元學費，這讓家長氣炸痛訴完全不合理。

潘小姐向《ETtoday新聞雲》指出，她1歲1個月大的女兒就讀該托嬰中心，身上時不時出現瘀青、咬傷，老師解釋是不小心撞傷，以及被同學咬傷。

▲家長控訴，通知8月要退托，但托嬰中心仍要收取近萬學費。（圖／家長提供）

潘小姐不滿，「每天都被同學咬，真的太誇張了」、「你們看一下訊息，幾乎每天」，另外，有時回家後才發現女兒身上有瘀青，主動詢問老師才告知，質疑老師沒有當下制止，疏於照顧。

此外，該中心還存在餐具遺失、物品不見、未主動關心幼童出缺席等問題，甚至還發生謊報餵奶情況，種種事件太過頻繁，讓潘小姐再也忍不下去，在幸運抽到公托後，原定8月1日要將孩子轉走。

沒想到潘小姐向該中心通知8月不讀了，但該機構卻以「沒有提早14天講」，堅持要收她們8月的學費，包含註冊費、餐點費等將近萬元的費用，讓她大感不合理，質疑「連吃不到餐費也要收，根本沒有要吃欸！」

▲▼1歲童送托傷痕累累，家長出示與托嬰中心老師的對話紀錄。（圖／家長提供）

潘小姐說，該家托嬰中心負責人旗下機構，過去曾爆出多次虐嬰事件，若提早告知不讀，也擔心小孩在他們手上，發生問題誰能負責。另外，從送托後至今，也從未拿到機構給的契約書。

對此，高雄市社會局指出，有關家長反映托嬰中心退托衍生收費爭議，依家長與托嬰中心所簽訂托育服務契約，兒童家長欲終止契約應提前14日以書面通知托嬰中心，本案7月28日提出終止契約，經社會局協調該托嬰中心同意不收8月前10日托育費用，並已告知家長。

另針對家長反映嬰幼兒多次受傷情形，該中心表示為幼兒間發生咬傷或碰撞，並曾請家屬回看監視畫面，為確保嬰幼兒照顧品質與家長權益，後續社會局將與家長聯繫，了解托育情形，確保托嬰中心照顧品質。