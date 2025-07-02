Coupang酷澎「線上寵物展」集結50大品牌限時開跑　精選商品LINE Pay回饋8%無上限

▲Coupang酷澎與超過50個寵物品牌一同推出2025年度線上寵物展，全品牌均有滿額贈品，指定品牌另有滿額現折、LINE Point回饋等多重優惠內容。（圖／Coupang酷澎提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

在繁忙的生活節奏中，毛孩早已成為台灣家庭中不可或缺的療癒夥伴，飼主對寵物照護的重視也不斷升級，帶動台灣寵物食品與用品市場持續成長。Coupang酷澎看準毛孩家庭的日常補貨需求，正式推出2025年度最大規模的線上寵物展，將於7月3日至7月20日限時開跑，攜手50家國際與在地優質品牌，推出最低4折起超值優惠，還有滿額贈品、限量回饋等驚喜好康等你搶。

Coupang酷澎同步打造「寵物品牌館」全新上線，精選來自全球的寵物糧食、零食、清潔、保健等人氣品項，從毛孩日常所需到機能營養一次購足，結合快速配送與價格優勢，讓飼主不必出門、不用比價，就能輕鬆完成高品質補貨體驗。此外，活動期間更推出LINE Pay專屬回饋，精選品牌商品單筆滿800元享LINE Point 5%回饋，再加碼3%指定商品回饋，最高享8%回饋無上限，替精打細算的毛爸毛媽省更多！

▲Coupang酷澎造福毛孩爸媽，2025年線上寵物展集結全球與在地品牌祭出實惠價格，一站購足貓砂、乾糧免搬送到家。

Coupang酷澎2025年度線上寵物展集結50大品牌，全面造福貓主子、汪星人及多元寵物需求，也讓飼主享受「免搬免比價」的輕鬆補貨體驗。全檔期間推出多項滿額贈活動：紐崔斯、安柏希雅系列單筆滿1,599元，即贈PAWGETHER小圓寵物飲水機P300s（市價約1,200元）。毛乾爽系列滿2,000元即贈大貓抓板乙個。台灣老字號寵物品牌福壽展現集團滿滿誠意，寵物食品滿1,000元再送毛孩爸媽專屬點心－肉鬆蛋捲，可與毛孩共享寵愛時光。Hero MAMA、汪喵星球系列為本檔CP值最高的滿額贈，滿299元即贈蒸鮮棒棒腿乙份。所有活動日期與贈品數量、規格依Coupang酷澎官網頁面為主。

不僅有豐富滿額贈品，Coupang酷澎2025年度線上寵物展第一波再加碼，攜手多品牌聯手推出滿額領券現折優惠。自7月3日起，VOSTO、Greenies健綠27oz系列單筆滿千現折，Pedigree寶路全系列罐頭整箱下單現折100元，讓毛孩日常糧食補貨更划算。

Coupang酷澎結帳頁支援信用卡、行動支付等多元付款方式。第二波活動則針對偏好使用 LINE Pay 的族群，於7月15日至20日期間推出 LINE Pay 專屬回饋：購買Temptations喵愛餡、Sheba希寶、Whiskas偉嘉三大貓皇最愛品牌，單筆消費滿800元即享5% LINE POINT 回饋，指定熱銷商品再加碼3%回饋，回饋無上限，誠意十足！

從營養到清潔，Coupang 酷澎寵物品牌館滿足毛孩全方位需求。DOG CAT STAR汪喵星球 98%無膠鮮肉主食罐全系列6種口味富含天然蛋白質，無膠製成讓貓咪好消化。Temptations喵愛餡貓點心提供多樣口感與進食樂趣，全系列符合美國AAFCO（美國飼料管理委員會）營養標準，讓貓咪安心享受美味時光。Greenies健綠潔牙骨則是狗狗的潔牙好夥伴，啃咬同時清潔牙齒，幫助維持清新口氣與口腔健康。

Coupang酷澎以優質多元的母嬰用品在台灣建立口碑，並將便捷補貨的服務延伸至毛孩日常。根據農業部2023年底統計，台灣已登記的犬貓數超過222萬隻，寵物不只是陪伴，更是家人，許多飼主以照顧孩子的方式細心呵護。

隨著飼養觀念提升，功能性營養、無人工添加等高品質需求備受重視。Coupang酷澎寵物品牌館精選各式商品，從幫助消化、維持關節靈活，到無膠質主食罐、看得見原型食物的凍乾與機能零食罐通通找得到，持續以未來商務思維回應台灣毛孩家庭的營養與照護新趨勢。

