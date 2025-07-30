速食店推父親節優惠　10塊炸雞桶、雙堡套餐下殺6折

▲速食店父親節優惠一次看 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的父親節，速食品牌祭出最新限定優惠，漢堡王可享雙堡套餐特價288元，最多現省155元，拿坡里則推10塊炸雞餐下殺6折，還可整桶換成烤雞。

●漢堡王

漢堡王即日起至8月18日推出「父親節限定套餐」，「松露至尊烤牛堡（原價159元）」、「松露福運烤雞堡（原價139元）」及「雙層田園華鱈魚堡（原價124元）」任選2款，搭配薯條及2杯飲料特價288元，最多現省155元，相當於最多打6折，提醒兒童樂園、機場、科技廠內門市不適用此優惠。

至9月8日前同步推出點心加碼優惠，凡消費者於線上趣味測驗「火影大會考」記下答題完畢頁面提供之指定關鍵字，並加入官方LINE帳號輸入關鍵字，即可免費領取火影地瓜薯49元優惠券，持券購買火影地瓜薯現省30元，台積電、日月光、瑞昱門市未參與活動。

▲拿坡里10塊炸雞餐下殺6折。

●拿坡里

拿坡里全門市將於7月31日起至9月2日祭出「10塊炸雞餐特價390元」，較原價可享6折優惠，換算下來，每塊炸雞只要39元，且還開放換成香嫩烤雞，內用、外帶皆享優惠；加碼可享杜老爺巧克力脆皮雪糕一盒4支只要加購價79元；三商i美食卡會員則有「10塊炸雞特價385元」專屬優惠。

另外，活動期間凡點購指定可樂套餐加送刮刮卡1張，有機會刮中頭獎—偉士牌LX125機車1台（市值約120000元）。