「大全聯」正式亮相撒10億紅包！限時普發百元買菜金、滿2千9折

▲大潤發正式變身「大全聯」，開幕加碼優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

全台大潤發自8月1日起全面換上新招牌，以嶄新品牌「大全聯MEGA PXMART」亮相，首波推出2大開幕優惠，打開PX Pay APP人人普發100元，8月4日至15日只要到大全聯消費滿500元即可使用，等同於豪撒10億元大紅包。首周末限定再加碼，8月2日至3日大全聯消費滿2000元，享9折優惠。

▲▼大潤發正式變身「大全聯」，開幕加碼優惠，還有多項電器折扣。（圖／業者提供）

隨著大潤發正式更名大全聯，原有的大潤發聯名卡也將於9月12日更名為「大全聯信用卡」，原卡可續用，待原卡到期/掛失/毀損，將換發大全聯信用卡新卡面。不只名稱更新，福利也升級，9月12日至12月31日，大全聯店內消費每滿100元，可獲得最高12點福利點；店外消費搭配全支付每滿100元，最高回饋更達15點。

開幕首波優惠以PX Pay會員「普發紅包」打頭陣，只要8月3日前加入的PX Pay會員，可於App「好康優惠券」＞「我的券匣」獲得一張100元現金抵用券，PX Pay會員8月4日至8月15日於大全聯實體門市，單筆消費滿500元即可使用（每人限用一張，單筆消費限折一次）。活動以PX Pay超過千萬會員換算，普發百元抵用券，等同於豪撒10億元大紅包。

▲大潤發正式變身「大全聯」，開幕加碼優惠。（圖／業者提供）

另外8月2日至3日，大全聯消費單筆滿2000元，享9折優惠（以現金折價券回饋），活動期間每人每卡不限參與次數，每日最高回饋9000元現金抵用券，可於8月4日至8月15日期間使用。

8月2日至8月3日周末兩天，還有聯名卡全支付自助結帳加碼活動，凡自助結帳使用全支付，單筆滿2000元，送100元滿千抵用券（使用期限至8月31日）。除此之外，8月31日前會員於大全聯使用全支付消費付款單筆滿2000元，還可抽Panasonic烘焙燒烤微波爐（共20台，每台市值約13,000元）。

▲大潤發發仔走入歷史，「大全熊」亮相。（圖／翻攝自大全聯）



全聯表示，大潤發正式更名為大全聯，首波除了門市招牌、社群平台名稱換新外，自有品牌「大拇指商品」也同步升級轉型，原有的自助結帳機台將持續保留，強化消費者結帳體驗。

而陪伴消費者多年的大潤發吉祥物「發仔」，也華麗變身「大全熊」，以更活潑、親切的全新形象亮相。全聯說明，為了展現新氣象，發仔決定開啟健身之路，結果不但練出好氣色，更變得活力滿滿，進化成能扛萬物的大力士，連個性也更加活潑開朗，他的「熊」哲學是：「找到Mega（眉角），什麼事都能輕而『一』舉！」

「大全熊」成為福利熊的結拜弟弟，擁有個頭大、腦袋大、力氣大、食量大的可愛特徵，未來隨著全聯與大全聯深化集團內部協同、拓展整合行銷資源，「大全熊」將與「福利熊與水果探險隊」一同壯大全聯集團IP家族。