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全聯限時8天「16款蔬菜平價優惠」　239家門市開賣

▲▼全聯門市，全聯蔬菜，全聯生鮮，全聯蔬果，全聯賣場，全聯貨架。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯啟動蔬菜平價措施，連續8天16款蔬菜優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

中南部多處農業產地連日大雨，導致農作受損，蔬菜產量驟減、價格短期上揚，全聯發揮通路穩定物價角色，響應台北市政府市場處政策，7月31日至8月7日啟動為期8天的「蔬菜平價措施」，於雙北地區239家北農供應門市推出16款蔬菜限時優惠，合計提供約70噸平價貨量，協助穩定市場供給，減輕民眾負擔。

全聯表示，此次優惠以「平穩價格、安定供應、保障消費者權益」為核心目標，透過與北農協力調度，穩定蔬菜貨量，確保消費者在氣候異常期間，也能以合理價格選購新鮮蔬果，安心採買、守護餐桌。

7月31日至8月7日連續8天，雙北地區239家北農供應門市，推出國產、進口蔬菜共16款優惠：

●國產蔬菜優惠品項

牛心蕃茄（每盒原價62元）→ 特價52元。
履歷紅蘿蔔（單袋原價45元）→ 特價35元。
國產馬鈴薯（每盒原價45元）→ 特價39元。
有機黑木耳（單盒原價41元）→ 特價38元。
履歷鮮香菇（每盒原價68元）→ 特價59元。
嚴選黃肉地瓜（每袋原價45元）→ 特價39元。
鮮採香菇／鮮採秀珍菇／鮮採黑木耳／鮮採杏鮑菇，單包特價36元，任選3包只要99元，平均每包33元。

●進口蔬菜優惠品項

日本山藥（單支原價198元）→ 特價178元（現省20元）。
洋蔥（每袋原價45元）→ 特價38元。
白蘿蔔（單條原價42元）→ 特價35元。
青花菜（單粒原價58元）→ 特價49元。
韓國大白菜（切段，原價75元）→ 特價65元。
美國西洋芹菜（單袋原價95元）→ 特價85元（現省10元）。

▲▼萊爾富即日起至9月9日推出「BUY BUY渡中元」活動。（圖／業者提供）

▲萊爾富即日起至9月9日推出「BUY BUY渡中元」活動。（圖／業者提供）

★萊爾富中元優惠

萊爾富即日起至9月9日推出「BUY BUY渡中元」活動，不論是家庭備料、公司行號團拜，或想趁優惠補齊生活用品、囤零食飲料，都是好時機。

▲▼萊爾富即日起至9月9日推出「BUY BUY渡中元」活動。（圖／業者提供）

▲「好運蓮下去」中元普渡袋。（圖／業者提供）

今年主打「好運蓮下去」中元普渡袋，每袋售價599元，內含12項人氣商品，包括泡麵、餅乾、飲料等應景實用組合，一次打包好運與實用。外袋採用防水大容量提袋設計，拜完還能當購物袋、收納袋重複使用。

▲▼萊爾富即日起至9月9日推出「BUY BUY渡中元」活動。（圖／業者提供）

▲萊爾富獨家販售的「可樂果MiNi富貴好結果箱」。（圖／業者提供）

另有萊爾富獨家販售的「可樂果MiNi富貴好結果箱」，吉祥寓意深受企業主喜愛，特價139元（原價150元）。

▲▼萊爾富即日起至9月9日推出「BUY BUY渡中元」活動。（圖／業者提供）

▲今年也有不少實用兼具收藏價值的零食套組。（圖／業者提供）

除了拜拜箱，今年也有不少實用兼具收藏價值的套組，包括「蠟筆小新卡滋分享零食收納組」特價399元（原價450元），呆萌造型超吸睛。「樂事多力多滋咖波碗盤組」特價219元（原價239元），實用設計加上聯名加持，掀起一波社群話題。

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