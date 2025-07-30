全聯限時8天「16款蔬菜平價優惠」　239家門市開賣

▲全聯啟動蔬菜平價措施，連續8天16款蔬菜優惠。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

中南部多處農業產地連日大雨，導致農作受損，蔬菜產量驟減、價格短期上揚，全聯發揮通路穩定物價角色，響應台北市政府市場處政策，7月31日至8月7日啟動為期8天的「蔬菜平價措施」，於雙北地區239家北農供應門市推出16款蔬菜限時優惠，合計提供約70噸平價貨量，協助穩定市場供給，減輕民眾負擔。

全聯表示，此次優惠以「平穩價格、安定供應、保障消費者權益」為核心目標，透過與北農協力調度，穩定蔬菜貨量，確保消費者在氣候異常期間，也能以合理價格選購新鮮蔬果，安心採買、守護餐桌。

7月31日至8月7日連續8天，雙北地區239家北農供應門市，推出國產、進口蔬菜共16款優惠：

●國產蔬菜優惠品項

牛心蕃茄（每盒原價62元）→ 特價52元。

履歷紅蘿蔔（單袋原價45元）→ 特價35元。

國產馬鈴薯（每盒原價45元）→ 特價39元。

有機黑木耳（單盒原價41元）→ 特價38元。

履歷鮮香菇（每盒原價68元）→ 特價59元。

嚴選黃肉地瓜（每袋原價45元）→ 特價39元。

鮮採香菇／鮮採秀珍菇／鮮採黑木耳／鮮採杏鮑菇，單包特價36元，任選3包只要99元，平均每包33元。

●進口蔬菜優惠品項

日本山藥（單支原價198元）→ 特價178元（現省20元）。

洋蔥（每袋原價45元）→ 特價38元。

白蘿蔔（單條原價42元）→ 特價35元。

青花菜（單粒原價58元）→ 特價49元。

韓國大白菜（切段，原價75元）→ 特價65元。

美國西洋芹菜（單袋原價95元）→ 特價85元（現省10元）。

▲萊爾富即日起至9月9日推出「BUY BUY渡中元」活動。（圖／業者提供）



★萊爾富中元優惠

萊爾富即日起至9月9日推出「BUY BUY渡中元」活動，不論是家庭備料、公司行號團拜，或想趁優惠補齊生活用品、囤零食飲料，都是好時機。

▲「好運蓮下去」中元普渡袋。（圖／業者提供）

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▲萊爾富獨家販售的「可樂果MiNi富貴好結果箱」。（圖／業者提供）



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▲今年也有不少實用兼具收藏價值的零食套組。（圖／業者提供）

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