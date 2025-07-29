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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多家外媒稱「親中立委罷免失敗」　綠委：不宜僅用親中反中標籤簡化

▲▼ 嘉義山區觀光雙軸線成形　梅山纜車與太平滑索同步推進 。（圖／立委陳冠廷服務處提供）

▲綠委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷服務處提供）

記者杜冠霖／台北報導

針對部分外媒以「親中立委罷免失敗」等框架報導7月26日大罷免結果，綠委陳冠廷28日表示，這是一場依憲法與法律進行的國內政治程序，選民投票的考量可能遠不僅止於兩岸立場，更涵蓋財務紀律、預算審查、憲政秩序與國會運作等多重因素。若僅用「親中反中」定義，是對台灣民主複雜度的忽視。

陳冠廷表示，我國《公職人員選舉罷免法》第90條明確規範罷免門檻，這次投票結果正是人民在既定制度下的抉擇，不宜把所有政治攻防都化約為「誰親中、誰反中」，陳強調，兩岸與外交議題當然是公共討論的一部分，但絕非唯一。

對於選戰結果，陳冠廷指出，台灣社會在投票時，會同時對多面向政策立場做綜合判斷。罷免制度是憲法賦予人民的權利，也是民主社會的常態機制，結果如何，都應被尊重；而外國媒體在報導時，應回到制度與事實本身，呈現台灣民主的全貌，而不是用單一地緣政治的濾鏡去思考。

陳冠廷表示，台灣會在憲政架構內穩健前行，既與理念相近的國家深化合作，也會在內政議題上持續務實改革。真正理解台灣民主的人，應該看見人民在制度中展現出的成熟與自信，而不是急於用簡化的標籤為這場民意表達下結論。

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