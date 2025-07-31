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朱孝天直播喊「希望趕快統一」　覺得台灣「就是一個省」

記者蔡紹堅／綜合報導

偶像男團「F4」傳出將回歸推出新專輯，許多粉絲都非常期待；不料，近日卻流傳出一段成員朱孝天主張「趕快統一」的影片，令他在網路上被不少台灣網友罵翻，也令F4的回歸增添了新變數。

流傳的影片是朱孝天近期的一場直播，他提到，他小時候台灣就叫「台灣省」，他一直都覺得台灣就是一個省，從來沒有覺得台灣能夠「怎麼樣」，這個是他成長的背景。

▼朱孝天直播喊「希望趕快統一」。（圖／翻攝微博）

▲▼朱孝天直播喊「希望趕快統一」　覺得台灣「就是一個省」。（圖／翻攝微博朱孝天）

朱孝天說，自己在20歲之前沒有來過「內地」，只有很小的時候跟爸爸去了一趟廣州、上海，可是沒有太大的感受，不知道內地是什麼感受。

朱孝天指出，他曾經很封閉，覺得好多東西看了不舒服，可是隨著時間慢慢推移，很多觀念在他來工作、生活之後改變了，「很多美好的事物開始出現了，好的人開始出現了，最重要的是很多好吃的東西開始吃到。」

朱孝天說，比如他第一次去杭州，應該是2010年、2011年，就覺得這個地方特別好，吃的也好、用的也好，「為什麼我小時候的教育給我是這個地方是不好的？我開始懷疑以前小時候被灌輸的一些思維，難道我被騙了嗎？」

朱孝天強調，這種感受其實要靠自己來，不能再去聽信所謂灌輸的思想，「我真的是希望趕快統一！」

朱孝天2021年接受媒體採訪時曾脫口「藝人沒有政治立場」，慘遭大陸網友出征，嚇得他立刻發出長文《落葉何時能歸根》表示「如果真的要我表態，我是相當希望兩岸能趕快統一」，更強調「由衷希望我有生之年這些願望都能實現！」

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