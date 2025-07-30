　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

仲介9人赴陸器官移植海撈1466萬！換肝名醫免囚　繳公庫500萬

▲中部肝臟移植權威名醫陳堯俐醫師。（圖／翻攝自網路）

▲中部肝臟移植權威名醫陳堯俐醫師。（圖／翻攝自網路）

記者郭玗潔／彰化報導

台灣換肝名醫、中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐，因仲介9名病患到大陸換肝、換腎，賺取仲介費1466萬元，被彰化地檢署以違反《人體器官移植條例》起訴，具體求刑6年。日前判決出爐，法官依陳犯9個共同仲介器官移植，違反人體器官移植條例，處2年徒刑，緩刑5年，並需向公庫支付500萬元。可上訴。

判決指出，陳堯俐早在2008年就和黃姓藥廠業務合作，仲介病患至中國中南大學湘雅三醫院進行肝臟移植手術，因病患術後死亡，遭彰化縣衛生局認定違反醫師法「執行業務違背醫學倫理」規定，但經彰化縣醫師懲戒委員會決議不予懲戒。2012年，陳堯俐又和從事兩岸器官移植服務的林姓醫療業務合作，仲介病患到同醫院進行肝臟移植，不過手術失敗，病患當場死亡。

之後人體器官移植條例也在2015年間，在仲介器官移植上，違反條例者從行政罰改為刑事罰。然而陳在2016到2019年間，仍利用他在彰化基督教醫院器官移植中心擔任外科醫師，仲介有肝、腎器官移植需求的病患，赴陸接受器官移植。

根據調查，陳仲介病患到大陸進行器官移植，腎臟供體費約20萬人民幣(約80萬台幣)、肝臟供體費約35到40萬人民幣(140萬到160萬台幣)，再包含機票、食宿、大陸醫師費用、護理人員費用、仲介費等等，依病患住院天數不同，估計肝臟移植總計需花500萬元至750萬元不等，腎臟移植則需花費300萬元至350萬元。

陳堯俐總共為黃姓業務、黃的楊姓配偶仲介6名病患，前往中國山東省青島大學附設醫院做移植手術，陳對每位病患收取仲介費90萬元，並在病患進行手術時前往大陸，在手術室內進行指導。陳的謝姓助理兼護理師受他指示，也前去指導護理人員、教導病患術後照護事宜，每照顧一名病患，陳事後就會給助理20萬元。而這6名病患中，其中4人做肝臟移植，有3人皆不到2年就身亡，剩1名在手術近5年後過世。

陳也替林姓業務仲介3名台灣病患前往大陸做器官移植，一名病患為了做肝臟移植，匯了1400多萬存款到林姓業務戶頭，其中746萬元都落入陳的口袋，患者卻在手術後，不到兩周便身亡。

法官判定，陳擔任醫師多年，於器官移植之領域，具有相當之知名度，黃、楊夫妻則從事醫藥行業，林姓業務原為護理師，之後從事器官移植服務，都知道我國明令禁止以商業化之手段為器官移植，卻謀私利，互為勾串，仲介急迫等待肝、腎臟移植的病患，前往大陸進行器官移植，並收取高額費用，陳共賺取1466萬元、黃楊夫妻各賺取140萬元和85萬元，林則賺取330萬元，都依法宣告沒收。

法官審酌，陳堯俐等共犯都因一時失慮犯案，犯後皆坦承犯行，並繳回犯罪所得，通通給予緩刑，依陳犯9個共同仲介器官移植，違反人體器官移植條例，處2年徒刑，緩刑5年，並向公庫支付500萬元。黃、楊夫妻各犯6罪，各判刑1年10月、1年8月徒刑，皆緩刑5年，並需各向公庫支付200萬、120萬元。林犯4罪，處1年7月徒刑，緩刑5年，並需各向公庫支付150萬元。

另有洪姓台商因前往醫院切胃，和陳、黃兩人認識，因此無視政府匯兌管制之禁令，提供在大陸的金融帳戶，幫助黃仲介前往大陸進行器官移植的病患或家屬匯入款項，完成異地資金轉移的匯兌行為，賺取收款千分之1.5手續費，共獲利1萬4292元，也違反銀行法，遭處1年8月徒刑，緩刑5年，並向公庫支付15萬元。陳堯俐的謝姓助理則獲緩起訴處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
少林寺現狀曝！方丈室被圍住不給看　黑衣人把守僧院通道
沈玉琳住院　搭檔小禎發聲
背部「蜘蛛刺青」曝！　新莊箱屍身高約160公分
快訊／家寧一家4口慘了！　全被起訴
快訊／南投縣府宣布「3國小」明停班課
快訊／海嘯警報解除！最高測得12公分
沈玉琳病因朝「肝炎、胰臟癌」釐清　醫曝2大可能性
電車停駛！日本旅遊收警報　一群人「爬山避難」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

托嬰糾紛！1歲童身上瘀青、咬痕不斷　下月不讀了仍被索近萬學費

桃園七旬婦駕車失控騎上8輛機車　幸無人受傷、原因待查

快訊／新北男3m高打掃摔落地　當場失去呼吸心跳送醫搶救

快訊／家寧「一家4人遭起訴」！吞眾量級4千萬收益　還逃稅破千萬

與網友言論紛爭！大四生騎車闖校園自撞輕生亡　嘉義大學回應了

新莊行李箱屍案陷膠著　警公布死者背部「蜘蛛刺青」照

神明有靈！小偷行竊踩進香旗　偷土地公供桌上高粱酒被逮

想喝咖啡竟燒起來！他手拿行動電源充電竟起火　慘遭灼傷送醫

懷疑女友遭侵犯！他暴打情敵害腦殘判賠1210萬　怨金額比殺人高

仲介9人赴陸器官移植海撈1466萬！換肝名醫免囚　繳公庫500萬

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

托嬰糾紛！1歲童身上瘀青、咬痕不斷　下月不讀了仍被索近萬學費

桃園七旬婦駕車失控騎上8輛機車　幸無人受傷、原因待查

快訊／新北男3m高打掃摔落地　當場失去呼吸心跳送醫搶救

快訊／家寧「一家4人遭起訴」！吞眾量級4千萬收益　還逃稅破千萬

與網友言論紛爭！大四生騎車闖校園自撞輕生亡　嘉義大學回應了

新莊行李箱屍案陷膠著　警公布死者背部「蜘蛛刺青」照

神明有靈！小偷行竊踩進香旗　偷土地公供桌上高粱酒被逮

想喝咖啡竟燒起來！他手拿行動電源充電竟起火　慘遭灼傷送醫

懷疑女友遭侵犯！他暴打情敵害腦殘判賠1210萬　怨金額比殺人高

仲介9人赴陸器官移植海撈1466萬！換肝名醫免囚　繳公庫500萬

賴清德只對支持者、罷團道歉沒誠意　藍營青年批：用選票敲醒民進黨

台光電上半年每股賺20.03元　股價力守千元以上

謝志偉接任駐歐盟代表、李淳8月離任　涉外人士低調證實

托嬰糾紛！1歲童身上瘀青、咬痕不斷　下月不讀了仍被索近萬學費

健走宣傳「核三延役投同意」　民眾黨：為台灣爭口氣

北農第二波「平穩蔬菜措施」16樣品項　 8天限時特惠省很大！

廖任磊7月只登板1場仍隨時待命　牛棚電話壞了意外當傳令兵

AI助攻！　台南消防局與中信科大合作強化打火兄弟體能安全

經常護髮卻無感？「5個常見護髮錯誤」讓保養不如預期

拚命賺錢拚到壞！這「5星座」最容易把自己累垮

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

社會熱門新聞

即／家寧「一家4人遭起訴」！吞眾量級4千萬收益

10車手排班圖書館收現金　北市女7天遭詐2280萬

即／海嘯警報！仍有遊客逗留觀浪

台南噁男向小姨子伸狼爪：妳的胸部是高中生最大

即／休旅車衝高港墜海　尋獲1遺體

即／酷聖石給客人喝消毒水！食安處重手開鍘

即／雨炸台灣南部！屏東「8鄉」明天停班停課

快訊／上班快改道！　國1「大型起重機故障」塞爆

前遠航所屬MD-82　台北分署8/5第2度拍賣

「闖女廁」申請延役沒過　上尉告國防部勝訴

《周處除三害》抄襲風波　調查結果出爐

豬肉攤老闆欠錢被催債　怒持殺豬刀砍友

「中山之狼」現況曝　昔無恥稱：她要我性侵的

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

更多熱門

相關新聞

陸足壇反腐歷時兩年半！18人全數判刑定讞 涉案金額逾74.58億

陸足壇反腐歷時兩年半！18人全數判刑定讞 涉案金額逾74.58億

大陸足壇反腐風暴持續兩年半，隨著昨（30）日又有兩起相關人員被一審判刑，至此，18名足球相關從業人士，因涉及貪腐案件，全部遭到司法判決。根據相關統計，此次大陸足球反腐案，涉案總金額已經超過了3.2億元人民幣（約74.58億元新台幣）。

桃園最淫貪官朱松偉　二審改判10年4月

桃園最淫貪官朱松偉　二審改判10年4月

台中男送醉女回家「緊貼摸全身」　下場曝光

台中男送醉女回家「緊貼摸全身」　下場曝光

北市色醫看診雙手搓乳！賠錢獲緩刑

北市色醫看診雙手搓乳！賠錢獲緩刑

酒駕撞死人落跑還叫妻頂罪　惡男判囚9年6月

酒駕撞死人落跑還叫妻頂罪　惡男判囚9年6月

關鍵字：

器官移植台灣名醫法律案件醫療倫理判刑

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面