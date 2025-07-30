仲介9人赴陸器官移植海撈1466萬！換肝名醫免囚　繳公庫500萬

▲中部肝臟移植權威名醫陳堯俐醫師。（圖／翻攝自網路）

記者郭玗潔／彰化報導

台灣換肝名醫、中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐，因仲介9名病患到大陸換肝、換腎，賺取仲介費1466萬元，被彰化地檢署以違反《人體器官移植條例》起訴，具體求刑6年。日前判決出爐，法官依陳犯9個共同仲介器官移植，違反人體器官移植條例，處2年徒刑，緩刑5年，並需向公庫支付500萬元。可上訴。

判決指出，陳堯俐早在2008年就和黃姓藥廠業務合作，仲介病患至中國中南大學湘雅三醫院進行肝臟移植手術，因病患術後死亡，遭彰化縣衛生局認定違反醫師法「執行業務違背醫學倫理」規定，但經彰化縣醫師懲戒委員會決議不予懲戒。2012年，陳堯俐又和從事兩岸器官移植服務的林姓醫療業務合作，仲介病患到同醫院進行肝臟移植，不過手術失敗，病患當場死亡。

之後人體器官移植條例也在2015年間，在仲介器官移植上，違反條例者從行政罰改為刑事罰。然而陳在2016到2019年間，仍利用他在彰化基督教醫院器官移植中心擔任外科醫師，仲介有肝、腎器官移植需求的病患，赴陸接受器官移植。

根據調查，陳仲介病患到大陸進行器官移植，腎臟供體費約20萬人民幣(約80萬台幣)、肝臟供體費約35到40萬人民幣(140萬到160萬台幣)，再包含機票、食宿、大陸醫師費用、護理人員費用、仲介費等等，依病患住院天數不同，估計肝臟移植總計需花500萬元至750萬元不等，腎臟移植則需花費300萬元至350萬元。

陳堯俐總共為黃姓業務、黃的楊姓配偶仲介6名病患，前往中國山東省青島大學附設醫院做移植手術，陳對每位病患收取仲介費90萬元，並在病患進行手術時前往大陸，在手術室內進行指導。陳的謝姓助理兼護理師受他指示，也前去指導護理人員、教導病患術後照護事宜，每照顧一名病患，陳事後就會給助理20萬元。而這6名病患中，其中4人做肝臟移植，有3人皆不到2年就身亡，剩1名在手術近5年後過世。

陳也替林姓業務仲介3名台灣病患前往大陸做器官移植，一名病患為了做肝臟移植，匯了1400多萬存款到林姓業務戶頭，其中746萬元都落入陳的口袋，患者卻在手術後，不到兩周便身亡。

法官判定，陳擔任醫師多年，於器官移植之領域，具有相當之知名度，黃、楊夫妻則從事醫藥行業，林姓業務原為護理師，之後從事器官移植服務，都知道我國明令禁止以商業化之手段為器官移植，卻謀私利，互為勾串，仲介急迫等待肝、腎臟移植的病患，前往大陸進行器官移植，並收取高額費用，陳共賺取1466萬元、黃楊夫妻各賺取140萬元和85萬元，林則賺取330萬元，都依法宣告沒收。

法官審酌，陳堯俐等共犯都因一時失慮犯案，犯後皆坦承犯行，並繳回犯罪所得，通通給予緩刑，依陳犯9個共同仲介器官移植，違反人體器官移植條例，處2年徒刑，緩刑5年，並向公庫支付500萬元。黃、楊夫妻各犯6罪，各判刑1年10月、1年8月徒刑，皆緩刑5年，並需各向公庫支付200萬、120萬元。林犯4罪，處1年7月徒刑，緩刑5年，並需各向公庫支付150萬元。

另有洪姓台商因前往醫院切胃，和陳、黃兩人認識，因此無視政府匯兌管制之禁令，提供在大陸的金融帳戶，幫助黃仲介前往大陸進行器官移植的病患或家屬匯入款項，完成異地資金轉移的匯兌行為，賺取收款千分之1.5手續費，共獲利1萬4292元，也違反銀行法，遭處1年8月徒刑，緩刑5年，並向公庫支付15萬元。陳堯俐的謝姓助理則獲緩起訴處分。