少林寺現狀曝！方丈室被鐵皮圍住不給看　黑衣人把守僧院通道

▲少林寺方丈室已被綠色鐵皮包圍住。（圖／翻攝齊魯晚報）

記者魏有德／綜合報導

執掌少林寺38年的方丈釋永信因涉及與女子有染和貪污疑雲被帶走調查後，千年古剎淪為風暴中心，少林寺管理處雖迅速禮請前白馬寺住持印樂法師上任，短期內將少林寺帶回正軌仍充滿挑戰。在此風口浪尖下，陸媒也實探少林寺現狀，讓外界一窺風暴下的少林寺有何變化。

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

《齊魯晚報》報導，7月29日上午，嵩山少林寺門口，遊客排起長隊，等待檢票入內。在經常蹲守少林寺周邊的網約車司機看來，這場風波並未影響遊客量。這段時間正值旅遊旺季，旅遊團、研學遊的隊伍絡繹不絕。導遊引領遊客向少林寺走去，一路上講解著，「習武先習德。」

▲少林寺新任住持印樂法師。（圖／翻攝微博）

除旅行團外，更多是對少林功夫充滿憧憬而來少林寺「朝聖」的散客。在少林寺武術館內，武術表演開始前，兩層看台已經被遊客擠滿，有導遊表示，「來過這裡，再看電影《少林寺》，感受就不一樣了。」至於在表演直播平台上，不少遊客議論的話題仍離不開釋永信。

走在少林寺內，部分遊客討論著近期寺內的「特殊氛圍」，有遊客透露，能通往僧院的門皆有戴著耳機的黑衣管理人員把守，只要有人靠近，黑衣人就會立刻提高警惕，並對所有問題回覆「不知道。」

▲暑假期間，少林寺充滿了遊客和朝聖者。（圖／翻攝齊魯晚報）

在少林寺中軸線正中央，藏經閣後方的「方丈室」，目前則是被綠色鐵皮圍住，鐵皮上貼著「保護第一，加強管理，挖掘價值，有效利用」等標語。當地人透露，他們通常選擇在旅遊淡季去少林寺，有時能在方丈室看到釋永信，「但現在肯定看不到了。」

少林寺在經歷這場風波後，寺內香火依然鼎盛，遊客川流不息，只是可以看見的僧人變少了，越往深處走，越顯安靜，而在僧院大門上，「遊客止步」的字樣很新，僧院的寧靜和遊客駐足之處形成強烈對比。