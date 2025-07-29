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洛杉磯驚見「野生的iPhone 17 Pro」？疑似原型機街拍照曝光

▲▼。（圖／翻攝X@Skyfops）

▲原型機疑為內部測試版外出意外曝光。（圖／翻攝X@Skyfops）

記者吳立言／綜合報導

距離蘋果秋季發表會僅剩一個多月，但疑似iPhone 17 Pro的原型機，近日疑似在洛杉磯被路人「野生捕獲」，引起外界關注與討論。雖然無法確認真偽，但從照片與傳聞對照來看，不乏可參考之處。

這組照片最早由X使用者@Skyfops公開，並寫道「我剛剛在野外看到一支測試中的開發用iPhone。」照片中可見一名戴著反光墨鏡的男子，手持兩台iPhone裝置，其中一台疑似就是iPhone 17 Pro原型，被包覆在厚重的黑色保護殼內，刻意遮掩外觀。

@Skyfops更補充，現場還有一名「保全人員似乎試圖站在手機前方，遮擋拍攝視角」，進一步增添真實性的想像空間。

該貼文很快被《彭博》資深記者古爾曼（Mark Gurman）轉發，他在貼文中表示「這看起來很真（This looks legit）。」，為事件增添更多話題性。

觀察者指出，照片中厚殼內的手機，在機背右上角露出兩個圓形開孔，推測分別為LED閃光燈與LiDAR掃描儀。這與目前iPhone 17 Pro傳聞中的新設計吻合：相機模組採長方形配置，閃光燈與麥克風、LiDAR掃描器將垂直排列於右側。

另一台手機則被認為是iPhone 16 Pro，背後貼有不明貼紙，可能是蘋果用於內部追蹤開發機的資料碼標籤。

儘管目前所有資訊皆屬猜測，但距離9月蘋果發表會越來越近，任何關於新機的蛛絲馬跡，都足以掀起討論熱潮。

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