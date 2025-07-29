蘋果測試版iMac現蹤？經典LOGO重現螢幕正下方

▲現行的超薄彩色iMac。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

知名爆料者Kosutami近日在社群平台X公開了一張據稱為蘋果iMac原型機的實拍照，顯示該裝置正處於工程驗證測試（EVT）階段，最大亮點是在螢幕下方重新配置了經典的蘋果LOGO。

Fun fact: before the EVT Stage development of AppleSilicon iMac, they've planned to put an Apple logo under the screen. Then they removed it until today. #AppleInternal pic.twitter.com/sivIRzegNh — Kosutami (@Kosutami_Ito) July 28, 2025

這張照片曝光後，引發不少蘋果迷關注與討論。自2021年起，蘋果開始以Apple Silicon替代Intel處理器，並同步推出全新一代的超薄彩色iMac。儘管設計更為簡潔，卻也取消了長年存在於螢幕下方的蘋果LOGO，這一改動曾讓不少用戶感到惋惜。

根據Kosutami說明，蘋果其實早在Apple Silicon iMac尚未進入EVT階段之前，就曾計畫保留這項LOGO設計，但後來中途取消。如今這台原型機的出現，可能代表蘋果曾一度重新評估將LOGO放回正面設計的可能性。Kosutami亦在貼文中標註「#AppleInternal」，顯示相關資訊源自內部開發過程，儘管尚未獲得官方證實，仍具一定參考價值。

依照蘋果產品研發流程，硬體會歷經四大階段：EVT（工程驗證測試）、DVT（設計驗證測試）、PVT（產品驗證測試），最後才進入大規模量產。這意味著目前曝光的原型仍屬早期測試版本，未必代表最終市售設計定案。

蘋果官方尚未就相關傳聞發表評論，未來iMac是否將恢復LOGO、是否量產仍有待觀察。