蘋果測試版iMac現蹤？經典LOGO重現螢幕正下方

▲現行的超薄彩色iMac。(圖/蘋果官網)

記者吳立言/綜合報導

知名爆料者Kosutami近日在社群平台X公開了一張據稱為蘋果iMac原型機的實拍照,顯示該裝置正處於工程驗證測試(EVT)階段,最大亮點是在螢幕下方重新配置了經典的蘋果LOGO。

Fun fact: before the EVT Stage development of AppleSilicon iMac, they've planned to put an Apple logo under the screen. Then they removed it until today. #AppleInternal pic.twitter.com/sivIRzegNh