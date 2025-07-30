賴清德下令支援823罷免！王世堅籲撤案　王義川：不服命令滾啦

▲民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免結果出爐，24藍委與新竹市長高虹安罷免案均未通過，民進黨內檢討聲浪不斷，外界好奇綠營如何應對823第二波7名藍委罷免案投票？民進黨主席、總統賴清德今（30日）在中常會裁示，請中央黨部與各地黨公職全力支援，陪伴大家堅持到最後一刻。不過，民進黨立委王世堅在中常會前及會中都呼籲賴清德，應該去拜託823的罷團們將罷免案撤回。對此，民進黨立委王義川嗆，「不服從命令的，滾啦！」

王世堅今在常會呼籲賴清德，應該去拜託823的罷團們將罷免案撤回，但除王世堅外，其他常委多持反對意見，據轉述，隸屬正國會的常委陳茂松就表示，違法違憲的法案當然不該通過，民進黨有原則，不認同王世堅發言。

黨團幹事長吳思瑤也直言，違法違憲法案不可能妥協，民進黨有可以做得更好的地方，但絕對不會落下公民團體，即便戰死沙場也會戰到最後一刻，確實需要有更多對話，不管是跟公民團體還是黨內，但民進黨要跟公民團體站在一起。會後王世堅受訪時則坦言，只能說贏了口才輸了國家，希望大家再冷靜想想。

針對該議題，賴清德則定調跟公民同行，面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行。我要請中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。

對此，王義川在Threads嗆聲，黨主席已經下令所有黨公職全力投入南部災害復原，及823七區罷免行動。「不服從命令的，滾啦！」