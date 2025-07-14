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快訊／小哥哥艾理涉賣假壯陽藥　首度發聲切割「我也是受害者」

▲「小哥哥艾理」曾拍片宣傳假藥。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「小哥哥艾理」曾拍片宣傳假藥「我弟很猛」，被裁定10萬元交保。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅「小哥哥艾理」涉嫌與生技公司合作製造、販賣假壯陽藥，並取名「我弟很猛」，在網路熱銷超過14萬盒，不法獲利超過6千萬。2家生技公司負責人訊後法院裁定羈押禁見，小哥哥艾理則以10萬元交保。對此，小哥哥艾理14日晚間發聲明切割，稱自己也是受害者，絕不是刻意關閉社群平台。

「小哥哥艾理」晚間透過TikTok發聲明表示，「我弟很猛」是前公司的產品，一切皆由前公司與生技公司負責，他是因為拍影片才遭殃變成關係人，嚴格來說，「艾理本人也是受害者」，目前已同步進行法律求償。至於本月初推出的加強版本「艾理更猛」，已進一步送往檢驗、檢查，有進度將第一時間對外說明。

小哥哥艾理聲明全文如下：

針對此次新聞事件，在此特別聲明回覆各位，「我弟很猛」為艾理前公司所擁有的產品，產品一切皆由前公司與生技公司處理，生技廠老闆也已收押調查中，艾理為影片拍攝主角才遭殃變成關係人，嚴格來說艾理本人也是受害者，並無新聞媒體報導的那樣，後續的法律求償也會同步進行，我臉書粉專早在2023年11月就不見了，IG還在拯救當中，根本就不是媒體講的那樣關版。

原本已經完成購買「艾理更猛」商品流程的朋友，艾理哥為保護各位的權益，再次將商品送至更多檢驗與檢查，感謝原本支持與預購的朋友們，請各位再耐心等候，商品有任何進度，我們都會第一時間公告並且說明。

泰翔理傳媒國際股份有限公司

2025 年 7 月 14 日

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