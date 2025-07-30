快訊／11縣市豪大雨特報　「大雷雨炸6地」下到傍晚

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對11縣市發布豪大雨特報，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今（30）日高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，南投縣、屏東縣地區及嘉義縣山區、台南市山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市地區及台中市山區、雲林縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，彰化、雲林、台東地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率。

豪雨特報

影響時間：30日下午至30日晚上

＊超大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區

＊大豪雨：南投縣、嘉義縣山區、台南市山區、屏東縣、恆春半島

＊豪雨：台中市山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣山區

＊大雨：苗栗縣山區、台中市、彰化縣、雲林縣、台東縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署下午1時56分已針對台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚6時；1時59分也針對高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚6時，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，氣象署下午3時19分持續針對高雄市、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚5時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

▲▼大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今天到明天清晨是西南氣流影響最顯著的時候，苗栗以南都有豪雨等級以上降雨機率，且與台灣地形交互作用，山區及近山區要慎防長延時劇烈雨勢。明天白天西南風減弱，中南部地區仍有大雨及豪雨機率，但下周日西南風又會增強，到下周二前天氣仍不穩定。

另外，西南風影響，大台北及縱谷沉降作用要留意局部35至36度高溫。



資料來源：氣象署