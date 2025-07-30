　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄2400人小鎮「遭海嘯淹沒」！宣布進入緊急狀態　全員疏散

▲▼8.8強震後海嘯襲擊俄羅斯北庫里爾斯克鎮（Severo-Kurilsk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲8.8強震後海嘯襲擊俄羅斯北庫里爾斯克鎮（Severo-Kurilsk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯遠東地區外海8.8強震引發太平洋多國海嘯警報，海嘯更是在第一時間襲擊俄國薩哈林州，導致當地一個人口2400人的港口小鎮「北庫里爾斯克鎮」部分地區遭到淹沒。薩哈林州政府稍早宣布受災最嚴重的北千島地區進入緊急狀態。

根據《塔斯社》報導，薩哈林州長利馬連科（Valery Limarenko）30日緊急召開應變會議，宣布由於地震與海嘯，北庫里爾斯克鎮已進入緊急狀態，指示相關單位全面動員。據官方統計，北庫里爾斯克鎮約有2400人，目前已完成疏散，初步沒有傳出嚴重損毀或人員傷亡。

災情目前集中在幌筵島（Paramushir，又譯帕拉穆希爾島）與占守島（Shumshu），當地仍受海嘯威脅。第一波海嘯已經淹沒「阿萊德」漁業公司部分港區設施，電力為防短路及火災，第一時間已緊急切斷，而柴油發電系統仍正常運作。

此外，位於占守島庫爾巴托夫角（Cape Kurbatova）的俄羅斯地理學會露營地也遭到海水沖毀。營地當時約有30人，但在海嘯抵達前已接獲警報，順利撤離至安全地點，無人受傷，救援車輛也已趕往現場接應。

薩哈林州長表示，目前最重要的任務是保障居民安全。災民均已撤至高地避難，不會受到巨浪波及。州政府已派遣多個部門的專家前往現場評估災損，相關物資與設備也會陸續運送當地，全數緊急單位也進入加強戒備狀態。

根據報導，地震發生在堪察加半島外海，最大震度達8.8，是自1952年以來當地規模最強的一次，隨後還陸續出現多起規模5以上的餘震。當地衛生部指出已有傷者，急救單位出勤次數明顯增加。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
俄2400人小鎮「遭海嘯淹沒」！宣布進入緊急狀態　全員疏散
海嘯襲日本畫面曝！　民眾緊急登高避難
沈玉琳病倒住院！林襄心急哭了「很難過」
開戰！王世堅送柯建銘一包衛生紙「自己去擦屁股」
新莊「行李箱屍」特徵公布　背部有「蜘蛛刺青」
快訊／鴻海、東元共同重訊　15：30證交所開獎
台南發海嘯警報！1m浪襲西南沿海　設警戒區域禁止出入
賈靜雯在夏威夷警報響不停！3女兒陽台緊張探頭…一家五口現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄2400人小鎮「遭海嘯淹沒」！宣布進入緊急狀態　全員疏散

北海道海嘯襲擊畫面曝！感受海面「異常波動」　民眾急登高避難

川普鬆綁AI晶片出口　白宮經濟顧問證實：輝達H20可賣中國

還原柬埔寨「砲擊泰超商」！火箭砲垂直落地　火光炸出畫面曝

盤點史上5大強震！　俄堪察加73年前曾掀「15m海嘯」釀千人死

川普嗆「不爽南非政策」　考慮不出席G20！怒批迫害白人

呼拉圈「命名者」逝世！　享嵩壽101歲

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

快訊／強震後「4頭鯨魚」擱淺日本海岸邊！　畫面曝光

第2波海嘯更大！日專家：恐分2波來襲　激似1952年9.0強震

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

俄2400人小鎮「遭海嘯淹沒」！宣布進入緊急狀態　全員疏散

北海道海嘯襲擊畫面曝！感受海面「異常波動」　民眾急登高避難

川普鬆綁AI晶片出口　白宮經濟顧問證實：輝達H20可賣中國

還原柬埔寨「砲擊泰超商」！火箭砲垂直落地　火光炸出畫面曝

盤點史上5大強震！　俄堪察加73年前曾掀「15m海嘯」釀千人死

川普嗆「不爽南非政策」　考慮不出席G20！怒批迫害白人

呼拉圈「命名者」逝世！　享嵩壽101歲

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

快訊／強震後「4頭鯨魚」擱淺日本海岸邊！　畫面曝光

第2波海嘯更大！日專家：恐分2波來襲　激似1952年9.0強震

一個半月前才錄《熱吵店》！　男星目睹沈玉琳「變超瘦」驚訝發聲

B.I倒數一週來台開唱！　睽違一年...曝最想念這個食物

串流收視週榜／GL劇《唯有你》排名飆升！4動畫霸榜台灣…網朝聖鳴海

俄2400人小鎮「遭海嘯淹沒」！宣布進入緊急狀態　全員疏散

週末學習不打烊！　台南文化中心推「身心樂活」免費講座6場登場

送衛生紙被退貨　王世堅嗆柯建銘別再戀棧：知錯進退，自知之明

喊話「823是重要的最後一戰」　朱立倫：可以順利放心交棒的戰役

別讓貓咪懶懶變老！9個方法幫熟齡貓「重燃玩心」超萌爆發力像回到3歲

海嘯「為何會先到台東？」　北部卻比較晚！粉專解答

便祕囤積好難受？5種天然食材助排便順暢　還能提升腸胃活動力

【高齡駕駛再釀禍】74歲嬤自撞號誌箱！ 滿臉血、車體狂冒白煙

國際熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

快訊／日本海嘯警報升級　浪高恐達3公尺

第2波海嘯更大！日專家：恐分2波來襲

即／強震後「4鯨魚」擱淺日海岸邊　畫面曝

LIVE／俄羅斯近海8.8強震　日本海嘯警報升級

即／日本「北海道到九州」發海嘯警報

即／俄地震規模「上修至8.7」海嘯警報升級

快訊／俄「幼兒園半塌」！8.7強震災情曝光

即／日氣象廳：北海道－和歌山沿岸「立刻逃難」

即／日仙台機場關閉　福島核電廠庭排放廢水

俄8.8強震...海嘯襲日！龍樹諒「末日預言」登熱搜

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

更多熱門

相關新聞

海嘯「為何會先到台東？」　北部卻比較晚！粉專解答

海嘯「為何會先到台東？」　北部卻比較晚！粉專解答

俄羅斯遠東堪察加半島外海今（30）日上午發生規模8.8的強震。而氣象署也發出海嘯警報，約下午1時31分影響台灣西南沿海地區。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早幫忙整理出關於海嘯的2個常見問題，掀起熱烈回響。

即／海嘯警報！仍有遊客逗留觀浪

即／海嘯警報！仍有遊客逗留觀浪

海嘯30公分「能沖走60%女性」！海上遇到必做1事

海嘯30公分「能沖走60%女性」！海上遇到必做1事

海嘯要來了！「三仙台跨海步橋」站一堆人　網怒噴

海嘯要來了！「三仙台跨海步橋」站一堆人　網怒噴

史上5大強震　俄堪察加曾掀15m海嘯釀千死

史上5大強震　俄堪察加曾掀15m海嘯釀千死

關鍵字：

海嘯俄羅斯地震災情薩哈林州

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

快訊／日本海嘯警報升級　浪高恐達3公尺

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面