俄2400人小鎮「遭海嘯淹沒」！宣布進入緊急狀態　全員疏散

▲8.8強震後海嘯襲擊俄羅斯北庫里爾斯克鎮（Severo-Kurilsk）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯遠東地區外海8.8強震引發太平洋多國海嘯警報，海嘯更是在第一時間襲擊俄國薩哈林州，導致當地一個人口2400人的港口小鎮「北庫里爾斯克鎮」部分地區遭到淹沒。薩哈林州政府稍早宣布受災最嚴重的北千島地區進入緊急狀態。

根據《塔斯社》報導，薩哈林州長利馬連科（Valery Limarenko）30日緊急召開應變會議，宣布由於地震與海嘯，北庫里爾斯克鎮已進入緊急狀態，指示相關單位全面動員。據官方統計，北庫里爾斯克鎮約有2400人，目前已完成疏散，初步沒有傳出嚴重損毀或人員傷亡。

災情目前集中在幌筵島（Paramushir，又譯帕拉穆希爾島）與占守島（Shumshu），當地仍受海嘯威脅。第一波海嘯已經淹沒「阿萊德」漁業公司部分港區設施，電力為防短路及火災，第一時間已緊急切斷，而柴油發電系統仍正常運作。

此外，位於占守島庫爾巴托夫角（Cape Kurbatova）的俄羅斯地理學會露營地也遭到海水沖毀。營地當時約有30人，但在海嘯抵達前已接獲警報，順利撤離至安全地點，無人受傷，救援車輛也已趕往現場接應。

薩哈林州長表示，目前最重要的任務是保障居民安全。災民均已撤至高地避難，不會受到巨浪波及。州政府已派遣多個部門的專家前往現場評估災損，相關物資與設備也會陸續運送當地，全數緊急單位也進入加強戒備狀態。

根據報導，地震發生在堪察加半島外海，最大震度達8.8，是自1952年以來當地規模最強的一次，隨後還陸續出現多起規模5以上的餘震。當地衛生部指出已有傷者，急救單位出勤次數明顯增加。