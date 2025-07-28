懊惱沒直說！財經網美曝「重傷大罷免主因」：民調從來都是噴發

▲反共護台志工聯盟開票之夜，支持者情緒低落。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

726大罷免落幕，最終25件罷免案全數未通過。財經網美胡采蘋認為，大罷免本來就很困難，「我們等於在攻打別人的村莊」，而她也想檢討自己，因為「普發現金一萬元是重傷大罷免的主因」，但她當時因為害怕影響大罷免風向，所以沒有忠實提出建言，「我們應該要能勇敢建言，並且也要能接納建言，這是我們都應該要努力的方向」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，她26日的心情，就和2018年時一樣，「那年我從上海飛回台灣收同婚公投的連署書，後來又飛回台灣投票，飛了好幾趟，結果大海嘯。」雖然失敗會難過，但大家還是會站起來，因為他們終究沒辦法不顧自己心愛的地方。

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胡采蘋認為，大罷免本來就很困難，「我們等於在攻打別人的村莊」。她認為，這次有7名立委超過25%的同意門檻，如果「精準罷免」或許有機會，但發動大罷免，就很難避免最終形成藍綠對決。

接著胡采蘋表示，賴清德的民調一直到6月才掉下來，「6月分發生最重要的事件，就是普發現金1萬元跟團結十講，很多人都建議總統重組幕僚團隊了，我自不必多言。」如果滿分是100分，罷團可以得到1000分，只是罷團在這次選舉中，可能只佔20%的權重，因為治理國家的人終究不是罷團。

胡采蘋最後也檢討自己，她認為「普發現金1萬元是重傷大罷免的主因」，她雖然能理解行政團隊對於立法權侵害的不滿，但施政時，不可能所有事情都正確無誤，「徵諸世界各國，只要普發現金，民調從來都是噴發，況且台灣是一個非常有錢的國家」。

胡采蘋說，她過去都能在財經事務上直言，「但是我明知道阻擋普發現金將重創民意支持度，卻因為害怕影響大罷免風向，而不能忠實提出建言，這是我的過失」，她對此非常懊惱，「我們應該要能勇敢建言，並且也要能接納建言，這是我們都應該要努力的方向」。

胡采蘋補充，蔡英文曾被批評傲慢，但後來站起來了，創下總統大選的最高票紀錄，「那是因為蔡英文願意改變自己，她願意學習、願意進步，願意面對自己的失敗。」所以她相信每個人都是一樣的，「這一次的失敗，也需要虛心的檢討，需要改變自己，這是為了自己，也是為了我們的國家」。