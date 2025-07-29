雲嘉致災豪雨淹大水！　蔣萬安出手相助：齊心共度難關

▲台北市長蔣萬安指示台北隊提供各項支援與協助，8台4英吋抽水機、3部工程車以及9名操作人員南下支援。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）



記者陳家祥／台北報導

西南氣流影響，中南部持續有豪大雨發生，28日至今（29日）上午，嘉義縣累積雨量已達477毫米、台南市也有433毫米。台北市長蔣萬安今在臉書表示，已指示支援南部縣市抽水機、工程車等機具，「面對天災沒有南北之分，只有齊心共度難關」。

蔣萬安今在臉書說，南台灣豪雨成災，昨天一早他分別致電雲林縣長張麗善、嘉義縣長翁章梁關心災情，同時也主動提出，只要有需要，台北隊願意全力支援救災。此次提供8台4英吋抽水機、3部工程車以及9名操作人員，昨晚已南下支援，協助救災、加速復原，「面對天災沒有南北之分，只有齊心共度難關」。

蔣萬安今下午出席台北青年高峰會前受訪說，上午市政會議再次呼籲，丹娜絲災後23天，目前南部幾個縣市還是有部分地方沒有完全恢復，加上近來連日大雨造成災情，中央政府應該儘速投入救災。

蔣萬安說，另一方面，昨天中午他也一一致電南部各縣市首長，表達台北市願意提供一切必要支援，所以昨天晚上就即刻動身到嘉義縣，支援包括機具如抽水機、吊車等，希望在這段期間也會持續跟南部各縣市保持密切聯繫，一但有需要我們都全力協助，也希望為災情提供各項救災工作跟協助。