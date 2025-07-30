北海道海嘯襲擊畫面曝！感受海面「異常波動」　民眾急登高避難

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯堪察加半島東側外海今（30）日上午發生規模8.8地震，隨後發生多起餘震，並引發海嘯。對此，日本氣象廳針對北海道至和歌山縣太平洋沿岸發布海嘯警報，呼籲前往高處避難。在海嘯來襲後，北海道、岩手縣、青森縣陸續觀測到40到60公分高的海嘯抵達。當地網友也釋出海嘯抵達岸邊時的驚悚畫面。

▲日本千葉縣匝瑳市九十九里濱海岸，30日有海嘯抵達。（圖／達志影像／美聯社）

根據《日本放送協會》，自從海嘯警報發布後，日本北海道、東北地區與關東太平洋沿岸陸續觀測到40到60公分高的海嘯。截至30日下午1時52分（台灣時間中午12時52分），岩手縣久慈港海嘯達60公分高、北海道濱中町海嘯60公分、宮城縣石卷港50公分、北海道廣尾町十勝港40公分、青森縣八戶港40公分、北海道苫小牧東港40公分、茨城縣大洗港40公分。

▲▼日本北海道鵡川町，當地民眾前往高處躲避海嘯。（圖／路透）

消防當局指出，截至30日上午為止，位於北海道後岸町的兩處避難所通報，80多歲男性摔倒、90多歲女性身體健康狀態惡化，兩人被緊急送醫治療。

社群平台則有當地網友上傳海嘯發生後的海岸變化，包括從飛機上拍攝的畫面，顯示北海道苫小牧的海面出現異常波動，原本清澈碧藍的海水也變成濁黃色，而網友也從岸邊拍下海嘯來襲的畫面。

▼日本網友比較北海道苫小牧海岸在海嘯發生前（左）與後（右）的變化。（圖／翻攝自X@INUYAMA_IY15）

另外，X上的網友「ゆみ」（@kaisou0620）也在北海道苫小牧當地的AEON商場拍下疏散畫面，表示民眾被疏散至2樓避難，而1樓、2樓的店家與美食街皆因海嘯而暫停營業。

報導指出，包括北海道在內的JR部分路線的區間暫時停駛，而因仙台機場緊急關閉跑道，導致北海道新千歲機場往返仙台機場的6個航班停飛。