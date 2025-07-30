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陸委會慰問大陸暴雨　國台辦記者會「已讀不回」

▲▼更新：大陸國台辦發言人陳斌華（2025.07.30）。（圖／記者陳冠宇攝）。

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

近日大陸多地暴雨成災，陸委會迅速表達慰問之意。不過，在今（30）日的國台辦記者會上，被詢及該慰問時，發言人陳斌華僅回應大陸方面的救災與當地台灣民眾狀況，對陸委會的慰問隻字未提。

陸委會29日表示，中國大陸華東、華北、東北等地持續遭遇強降雨，引發洪澇和地質災害，連續極端強降雨造成重大災害，北京全市因災死亡30人。「我政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，祈願亡者安息、傷者早日康復。」

陸委會還說，近年來因極端氣候引發致災性強降雨，數度造成兩岸人民生命財產重大損傷。台灣中南部近日亦因連續豪雨成災，中央及相關縣市政府也迅速連手展開救災工作。「我們至盼兩岸人民之災損能減至最低，後續復原工作迅速而順利。」

對此，有台灣媒體於今日的國台辦例行記者會上詢問，對於陸委會的慰問，國台辦有何評論？陳斌華首先回應稱，近期華東、華北、東北等地持續遭遇強降雨，引發洪澇和地質災害，造成北京、河北、吉林、山東等地重大人員傷亡和財產損失。

陳斌華接著表示，「中共中央、國務院高度重視習近平總書記對防汛救災工作作出重要指示，相關部門和地方深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，全力開展搶險救災，盡最大努力減少人員傷亡，全力保障人民群眾生命財產安全。」

陳斌華最後說，目前救災工作正在抓緊進行，災區群眾得到妥善安置，據了解，目前無台胞因災傷亡，相關地方的台辦會及時了解在當地的台胞台企有無受災，及時提供協助。

▼北京暴雨。（圖／翻攝新京報）

▲▼北京暴雨轉移3千人！密雲水庫向下游洩洪。（圖／翻攝新京報）

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