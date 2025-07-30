陸搶我世大運賀電　國台辦稱要「全面準確」執行奧會模式

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

我跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世大運拿下銀牌後，遭陸方人員搶奪賀電。大陸國台辦今（30）日批評該賀電「挑戰奧運模式，目的是藉體育謀『獨』」，並指無論是世大運或世運會，都需要「全面準確」執行奧會模式。

體育署此前發出聲明表示，該賀電並非屬於官方賽會儀節，為代表團內部事務，不應遭刻意政治化解讀；「中華民國」、「教育部長」用語也是依我國憲政體制及事實所擬，完全不涉政治操作，就算運動賽會採取奧會模式，也不能擴及非官方活動，尤其是代表團內部事項。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華於例行記者會上回應，奧運模式（台灣稱奧會模式）是國際體育界公認的處理台灣問題的通行法則，也是兩岸體育界人士共同遵守的原則，為促進兩岸體育交流合作、推動兩岸體育健兒參加國際體育賽事提供了基礎性制度保障。

陳斌華批評，民進黨當局一再造謠生事，挑戰奧運模式，目的是藉體育謀「獨」。包括體育界在內的島內（指台灣）各界人士應明辨是非，認清其「台獨」禍心，不隨之起舞。

▼陸方人員試圖搶奪我方選手賀電。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）

陳斌華另強調，奧運模式是國際和兩岸體育界共同遵守的基本原則，任何國際體育賽事活動，無論是世大運還是世運會，都需要全面準確執行奧運模式，不應該出現違背奧運模式的名、旗、歌、徽，以及材料、標識、口號等。

他表示，國際體育賽事活動相關場合不允許進行涉及政治、宗教、種族的展示。「我們堅決反對民進黨當局藉體育謀獨挑釁，任何妄圖違反國際和兩岸體育界基本原則，出於政治目的和政治私利，干擾體育賽事的行為都不得人心，注定失敗。」

對於「搶賀電」一事，大陸的「中國學生體育聯合會」日前聲明說，台灣方面明顯違反奧運模式和國際大體聯禮賓規定，中國代表團工作人員發現後「有理有節」上前進行核實，留存其違反國際大體聯相關禮賓規定的證據，期間未主動與台方人員發生肢體衝突。

中國學生體育聯合會接著聲稱，「台方人員態度蠻橫、言語惡劣、動作粗魯，不停推搡中國代表團工作人員，其中1名工作人員的右手被對方劃傷。」