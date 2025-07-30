48KG纖瘦OL便當僅吃一半！檢查才知「糖尿病前期」　營養師曝元凶

▲OL身材苗條、便當只吃一半，卻已糖尿病前期。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

外表纖瘦不代表健康無虞！營養師劉怡里分享案例指出，一名40多歲、體型苗條的女主管，雖然身高160公分、體重僅48公斤，卻驚見體脂肪高達38%，血糖更落在糖尿病前期。經檢視日常飲食後發現，她每天攝取大量「隱形油糖」，導致體內慢性發炎，甚至出現睡眠障礙、經期混亂等徵兆。

劉怡里在節目《TODAY 健面聊》指出，該名女子從事公關媒體業，外觀看起來不胖，卻因飲食習慣潛藏高風險。早餐常是拿鐵配蛋糕，中午只吃半份便當，晚餐則晚間進食炒飯或燴飯，平日也愛吃傳統糕點、大福與含糖手搖飲，這些看似克制的選擇其實陷阱重重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她進一步說明，女性每日從脂肪攝取的熱量比應控制在總熱量30%以下，但這位女子卻高達45%至50%。含糖量更是超標，每日約攝取10顆方糖以上，遠超女性建議值，長期下來造成體脂居高不下，並擾亂新陳代謝與荷爾蒙平衡。

▲一名OL身材纖瘦，卻已糖尿病前期，營養師分析原因。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



更嚴重的是，這位女子開始出現健康警訊，包括睡眠品質變差、經期紊亂、情緒不穩，甚至晚上皮膚突發搔癢或過敏。劉怡里指出，這與壓力大、工作時間長及高油高糖飲食息息相關，都是促使身體處於慢性發炎狀態的主因。

劉怡里提醒，許多看起來瘦的人也可能是「泡芙人」體質，即體重不重但體脂過高，外表健康其實內在隱憂重重。她強調，健康不能只看體重數字，更應關注營養攝取的質與量，才能有效預防代謝性疾病與慢性發炎。

為改善體質，她建議民眾應避開高油、高糖、高鹽的「三高飲食」，可多攝取富含Omega-3的食物如虱目魚、秋刀魚與鯖魚，烹調則以橄欖油、酪梨油等植物油為佳，有助於降低發炎指數，維持身體平衡與健康。