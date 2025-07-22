台南貨櫃屋凌晨遭闖　竊賊爬窗「潛入回收場」偷現金

▲台南市安南區一處回收場貨櫃屋遭竊，警方調閱監視器掌握嫌疑人潛入畫面。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區一處回收場貨櫃屋，21日清晨驚傳遭人闖入行竊，警方指出當日10時許，和順派出所接獲報案，報案人發現回收場內一間貨櫃屋門扇被破壞，疑似遭人入侵，警方趕赴現場查看後，隨即調閱監視器畫面，赫見一名可疑男子於當日凌晨2時許，攀爬窗戶潛入屋內行竊，全案已鎖定特定對象，全力偵辦中。

台南市警三分局和順派出所副所長許永勳指出，警方調查該回收場位於安和路六段，日常多以資源回收物品堆置為主，該貨櫃屋平時做為簡易辦公與儲藏空間使用，內部存有部分現金與電子設備。案發當時，場內無人留守，竊賊趁夜色掩護，翻越圍籬潛入場內，從貨櫃屋側邊窗戶破壞進入，涉嫌竊取財物約現金4、5000元後迅速離開現場。

三分局表示，已調閱沿線監視影像，掌握嫌疑人活動軌跡與外貌特徵，正積極調查可疑對象，並加強轄區巡邏密度與夜間治安巡檢，防止類似案件再發生。警方也呼籲業者針對廠區與倉儲空間，加裝感應式照明、監視設備及強化門窗設施，提升防竊能力。

三分局提醒民眾，如發現可疑人士於深夜時段出現在偏僻地段，請即刻通報警方或撥打110專線，警方將迅速到場查處，以共同維護社區安全與財產保障。