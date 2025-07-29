火星月亮共舞！　本週情緒炸裂　12星座運勢出爐



▲一起來看本週星象。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾透露，本週星象精彩，氣氛既夢幻又衝動，其中月亮與火星互動強烈，可能帶來情感上的激盪與渴望行動的衝動，而金星進入巨蟹座後，人們對愛與安全的需求也特別強烈，搭配幾場流星雨的點綴，這是一段極適合許願、重啟、也重新認識自己的節奏週期，他也特別分享12星座運勢提醒。

牡羊座

火星與月亮的靠近點燃你的情緒與行動力，你會想做點大事，或至少要讓別人知道你不好惹。但衝太快也容易撞牆，這週要練習：不是每個戰場都值得你出征。金星進入巨蟹座，讓你更渴望被理解，尤其是來自家人的肯定。放慢腳步，給自己一點溫柔。

金牛座

火星讓你思考「什麼讓你真正安心」，而金星進入巨蟹座，更強化了這份情感連結，你渴望的是細水長流的默契，而不是煙火式的熱情。這週或許會遇到老朋友聯絡、舊感情浮現，或重新思考某段關係是否還適合走下去。聽從心的方向，不需急於答案。

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雙子座

火星與月亮的合相讓你充滿行動衝勁，但也要小心說出口的話會比你想像的有力許多。別讓一時的情緒打壞關係。金星進入巨蟹座後，你會更在意「誰值得長期投入」，不再只是說說而已。這週很適合開始寫下目標，或實際做點什麼改變生活的小事。

巨蟹座

金星來到你家，恭喜你進入一段「愛自己的高光週期」！你會更想善待自己，也更有吸引他人的磁場。火星與月亮的互動帶來情緒波動，但這週的你不再想壓抑感受，反而更勇於表達。可能有財務上的好消息、或與家人更靠近的機會。

獅子座

你正處於一段「主場發光期」的尾聲，但這週更要留意自我與情緒的協調。火星點燃內心的衝動，月亮放大你對表現的渴望，很容易一不小心變成「我一定要證明我最強」。其實你不必證明，光是你存在，就已經足夠耀眼。金星進入你的內在世界，也提醒你去傾聽心中真正的聲音，偶爾脆弱一下，也是勇敢的表現。

處女座

這週月亮在你本命座啟動情緒自省模式，火星的加入可能會讓你在某個人際或內在課題上想「做一點突破」。這是一週非常適合為自己設定一個新目標的時機。金星也幫助你吸引對你真心的人，請勇敢建立你需要的界線與距離。

天秤座

火星與月亮的互動影響你的夢境與潛意識，可能會突然想起過去的人、或重新檢視某個關係。金星則帶來工作與成就感的動力，有機會獲得來自上司或客戶的肯定。給自己一些安靜時光，心裡的答案會慢慢浮現。

天蠍座

月亮在你的本命宮與火星合相，讓你對某些事感到強烈衝動或不安，你想改變，想衝破困境，但也可能陷入太過情緒化的反應。建議找個信任的對象傾訴，把情緒倒出來。金星進入水象朋友巨蟹座後，你會發現「被理解的感覺」其實比結果更重要。

射手座

火星與月亮影響你的事業與成就欲，你可能會突然想挑戰一件大事、或終於想對上司提個什麼需求。金星進入巨蟹座則讓你思考長期財務與安全感議題，開始認真評估「穩定」的重要性。行動是好事，但別忽略團隊合作與溝通，有時，往前走需要的是共感，而不只是衝勁。

摩羯座

火星與月亮打開你的冒險與探索區塊，讓你對未來、旅行、進修、甚至靈性議題產生興趣。你會渴望接觸不同領域，也可能因為一句話或一段對話，轉變對某件事的看法。金星則帶來伴侶或重要他人的關注，你會發現陪你看世界的人，其實比世界本身更重要。

水瓶座

火星與月亮在深層情緒區發力，會讓你有「想要連結卻又害怕受傷」的拉扯感。金星則提醒你要照顧好自己的身體與生活節奏，別忽略身體在對你說的話。感情上，有機會透過深入的對話拉近距離。你值得真實而深刻的連結，先從信任自己開始。

雙魚座

火星與月亮在伴侶宮位發力，容易讓感情事件放大，小事可能變大，大事可能會讓你心動。記得感受是一回事，反應又是另一回事。金星進入同為水象的巨蟹座，幫你提升戀愛運、創作力，也讓你更懂得「柔軟地愛人」。感情中的幸福，不是完美，而是有空間彼此修正。

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