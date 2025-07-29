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8月轉運期來了！獅子華麗變身、天秤邁向C位「月亮星座」揭關鍵轉機！

▲▼12星座,愛情,單身,交友,情人節。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲占星師Keiko指出，水星逆行至8/11、8/12金星則與木星形成本年度最強幸運角度，不少月亮星座有機會趁此轉運！

記者萬玟伶／綜合報導

和我們熟知的太陽星座不同，「月星座」其實更關注人的情緒、內在需求與潛意識，被視為真正影響人際與戀愛選擇的關鍵線索！日本人氣月星座占星師Keiko老師，這次為大家揭露2025年8月「月亮星座」運勢。Keiko表示，水星逆行到11日要小心溝通失誤，12日金星與木星則形成本年度最強幸運角度，現在就來看8月的重點任務與戀愛指數如何爆發！

月亮牡羊
用力做自己，這個月就是實驗場！
「我到底想要什麼樣的生活？」如果你最近這樣想，恭喜你抓住了宇宙的提問。Keiko老師表示，土星與海王星的逆行影響，讓你開始想撕下過去的標籤。8月不求完美，不論是社群發文、創作分享，都能喚醒你心中的原創力。戀愛上，7日火星拉滿愛情能量，但水星逆行讓你難以言喻心意，建議中旬後再出手，更能打動人心。

月亮金牛
打造「心靈小基地」，找回穩定感
過去7年都在被天王星狂洗價值觀的你，最近是不是突然感到空虛？Keiko老師指出，天王星離開金牛後你正走入一段心靈過渡期，建議打造一個專屬的「舒心角落」，像是換上溫柔色調的家飾或聽療癒音樂，提升居家能量。中旬後，有望與家人或伴侶修補關係，久違的「我愛你」會說得自然。戀愛方面，Keiko建議從日常對話入手，一句早安、晚安、分享電影歌單，感情自然升溫。

月亮雙子
內建升級中！打破日常，突破就會發生
Keiko提醒雙子座，當你對自己過往的行為突然感到「怪怪的」，就是天王星要你改革的信號！建議先從小地方開始改變，例如換個穿搭風格、與點頭之交聊天……，這些實驗都可能打開嶄新世界。11日後水星恢復順行，你的發想能力將再次發光，企劃與創意都能具體化。愛情上，Keiko說雙子的話語魅力將變成戀愛推進器，11日後是告白、曖昧升溫的好時機！

▲▼過年,星座,情人節,脫單,信號,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

月亮巨蟹
你的幸運大門，正式打開！
Keiko大力預告：「月星座巨蟹在2025年8月，將迎來12年一次的幸運期高峰！」太陽與木星強勢合力，你將從幕後被推上舞台正中央。不用計算，只要順著直覺走，就能讓你進入全新階段。人際關係活絡，貴人與真命天子都有可能出現！戀愛運更是「意外中帶驚喜」，不屬於理想型的人，卻讓你悸動不已。Keiko提醒，臨時取消、突發行程，反而是好緣分即將降臨的信號！

月亮獅子
主場光環開啟，展現你的高調魅力
你的季節來了！太陽進入本命宮，8月是你登場的高光時刻。雖然水星逆行讓你一度對表達自我感到焦慮，Keiko建議中旬後自信回歸，就該往「華麗風」前進。特別是26日金星照頂時，華麗穿搭、誇張配件、風格突出的造型都能幫你拉抬氣場！愛情方面，上旬可能會猶豫要不要傳訊，建議中旬後主動出擊，特別是一起看場電影，會讓彼此心意對上。

月亮處女
靜靜躲進內在避風港，23日迎來新生！
如果你最近總是提不起勁，不用自責。Keiko解釋，太陽正在你星盤的「隱蔽宮」，代表現在正是適合放慢腳步、與內心對話的時候。建議多做深呼吸、泡澡、不看手機，多給自己一些放空時間。11日水星順行後腦袋會清晰許多，23日處女座新月更是你全新人生的起點！戀愛方面，Keiko點名「身邊人」很可能轉為戀人，尤其是老同學、老同事等熟面孔，有機會擦出新火花。

▲▼過年,星座,情人節,脫單,信號,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

月亮天秤
世界觀大翻轉，幸運來自「走出去」
天王星打破了你的舊觀念，讓你發現原來世界比你想像更大。Keiko老師建議，不妨走訪異國風小店、與外國朋友聯繫、甚至報名國際講座，將會打開新的靈感通道。20日金星與木星形成幸運相位，有望在工作上受到肯定或接到新任務。戀愛方面則可能從社群或團體中展開，有共同興趣的人將是你的戀愛捷徑。中旬後約一場展覽或講座吧，戀情就在細節裡發酵！

月亮天蠍
潛藏的野心浮上檯面，讓你想徹底改變
Keiko指出，這個月的你會突然感覺「不能再這樣下去了」，內心那些不曾說出口的野心與渴望，會逼你蛻變。正視自己不想面對的情緒，其實是自我強化的開始。建議報名新課程、跨領域學習，靈感會如泉湧而來。戀愛方面，感情起伏大，容易胡思亂想。Keiko提醒別被猜疑綁架情緒，中旬後安排一場旅行或遠足，有助於撫平心情、修補關係。

月亮射手
越新鮮越有戲！打開探索開關
天王星開始動搖你的人際關係，若你近期發現和對方有點不對盤，其實正是改變的契機。Keiko鼓勵射手們主動對話、誠實面對差異，才有轉機。好奇心就是你8月的好運來源「跨出舒適圈」，會有新機會主動找上門。戀愛方面，如果你覺得約會太制式，不妨試試「散步看星星」或「深夜選書夜談」，製造意外的浪漫。9日滿月也是脫單大好時機！

▲▼12星座,愛情,單身,交友,情人節。（圖／取自免費圖庫pexels）

月亮摩羯
家庭問題浮上檯面，逃避只會更煩
Keiko提醒，本月土星與海王星逆行，讓你對「家」或「歸屬」產生動搖感。你可能開始思考換房、搬家，或與家人間的疙瘩再度浮現。建議趁11日水星順行後勇敢面對，越快處理越輕鬆。同時，也別忘了檢視財務，設定預算、習慣儲蓄，打造安心感。感情方面，與某人曖昧不明的狀態將持續，但Keiko建議：「不如享受這種灰色地帶的甜美，也是一種浪漫。」

月亮水瓶
混亂也能變亮點！放開規則更有收穫
8月的你靈感滿滿，但Keiko也提醒，部分計畫可能因突發狀況打亂。此時反而是發揮「玩心」的好機會！放下既定公式、從不同角度重新來過，會意外發現創意泉源。戀愛方面充滿「時空錯亂」的戲劇感，可能與舊情人偶遇，或突然被冷落。建議感情上的主動出擊留到水星順行後，中肯直白的表白方式最打動人心！

月亮雙魚
慢下來，才是最快的前進方式
這個月你可能會被工作搞得焦頭爛額，Keiko建議務必保留「緩衝時間」，別把行程塞太滿，重要任務提早準備，才不會被突發狀況拖垮。中旬之後節奏回穩，人際與溝通也會順很多。23日新月將帶來新對象，甚至從職場升溫成私下曖昧。愛情運在12日達到高潮，Keiko點名「送書」是雙魚座的戀愛王牌，氣質中又帶點感性，成功率超高！

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關鍵字：

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