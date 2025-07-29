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【廣編】RICHARD MILLE拓展亞洲官方認證二手錶零售網絡　香港精品店盛大開幕

▲▼RICHARDMILLE,二手腕錶,香港,VOT,高端。（圖／RICHARD MILLE提供）

▲RICHARD MILLE攜手亞洲官方授權二手腕錶零售商Value of Time（VOT），旗下第二家官方認證二手錶精品店坐落於香港繁華的灣仔區太古廣場5座。

圖、文／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE攜手亞洲官方授權二手腕錶零售商Value of Time（VOT）欣然宣佈，旗下第二家官方認證二手錶精品店盛大揭幕。新店坐落於香港繁華的灣仔區太古廣場5座，並將延續於2020年8月在新加坡烏節路義安城開幕的亞洲首店的成功。

RICHARD MILLE二手腕錶計畫遍佈全球主要地區，包括日本的NX One、美國的Westime、英國與瑞士的Ninety，和新加坡與即將開幕的香港VOT在內的全球認證合作夥伴，讓客戶得以安心購買經官方認證的RICHARD MILLE二手腕錶。

全新香港店佔地1,330平方英尺，由當地建築團隊傾力設計，打造出兼具現代感與人文氛圍的沈浸式空間。店內陳列精選藝術品與設計師家具，旨在促進深度交流並建立長久關係。值此開幕之際，品牌特別推出全新「Tourbillon Room」（陀飛輪廳），在現有內部服務中心之上提供更高規格的體驗服務，其工藝水準可與位於瑞士Les Breuleux的RICHARD MILLE製錶工坊比肩。

自2001年品牌創立，RICHARD MILLE即以前瞻視野洞察高端二手腕錶市場的蓬勃需求。透過專屬服務中心，品牌樹立起了「可靠」與「高品質」的口碑，確保每一只二手腕錶在真偽鑑定、性能與美學外觀上均達最高標準。VOT售出的每只腕錶均經RICHARD MILLE製錶工坊培訓的資深製錶師嚴格評估、認證及修復。這些專業技師將執行全面檢測、維修與翻新流程，確保腕錶呈現完美狀態。顧客在品牌認證通路選購二手腕錶，可獲享兩年國際保修服務、專屬保養手冊，以及全新錶帶與錶盒——從細節處彰顯品牌對品質的極致承諾。

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