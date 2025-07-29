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跨世代探索！6歲到84歲從白天走到夜晚　認識美崙山夜間食客

▲▼「夜間食客」環境教育活動，吸引了來自花蓮各地的29位學員參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「夜間食客」環境教育活動，吸引了來自花蓮各地的29位學員參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

隨著夏日陽光漸漸傾斜，花蓮一群大朋友小朋友日前陸續聚集在美崙山腳下的原住民族野菜學校，準備展開一場夜間的生態觀察活動。為推廣美崙山的蝙蝠生態與夜間觀察教育，花蓮縣政府攜手台灣蝙蝠協會，共同舉辦「夜間食客」環境教育活動，吸引了來自花蓮各地的29位學員參加，從6歲的小朋友到84歲的長輩，跨世代一同走進夜晚的自然教室。

當天，花蓮縣政府農業處陳淑雯處長也親自到場，和大家一起認識美崙山上的蝙蝠。她笑著表示，縣府長期關注美崙山的生態與文化價值，很高興透過這樣的活動，讓更多市民認識身邊的野生動物夥伴。未來縣府也會持續支持相關推廣與教育工作，邀請大家一同親近、守護美崙山公園。

▲▼「夜間食客」環境教育活動，吸引了來自花蓮各地的29位學員參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動一開始，從美崙山的歷史說起，帶領大家認識這片山林從日治時期到現代的地景變化，了解這些變遷如何逐步形塑出適合蝙蝠生存的棲地條件。接著由台灣蝙蝠協會講師進行室內課程，深入淺出地介紹蝙蝠的身體構造、棲地需求與食性分類，並說明牠們在授粉、種子傳播及控制病媒害蟲上的生態角色。課堂中還穿插了 Kahoot 小測驗，檢視大家吸收了多少蝙蝠知識，參與者為了搶答熱烈競爭，氣氛輕鬆而專注。陳處長也參與互動，準備了狐蝠黏土小禮物，贈送給答對率最高的前五名學員，為課程增添一份趣味與鼓勵。

▲▼「夜間食客」環境教育活動，吸引了來自花蓮各地的29位學員參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

傍晚時分，正式踏上夜間觀察任務。參與者分兩隊進入美崙山公園，跟著講師邊走邊尋找蝙蝠的蹤跡。過程中依序觀察到三種蝙蝠：從頭頂飛掠、捕食蚊子的東亞家蝠；在林間靈活穿梭、追逐大型昆蟲的臺灣葉鼻蝠；以及在桂花小徑上空出現的台灣狐蝠，優雅滑翔於夜色之中。透過超音波偵測器，大家也實際「聽見」不同蝙蝠發出的聲音頻率，感受牠們獨特的溝通方式。

▲▼「夜間食客」環境教育活動，吸引了來自花蓮各地的29位學員參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

不少學員表示，這是他們第一次晚上走進美崙山，「內容淺顯易懂又有趣」、「老師講得很清楚，還能看到蝙蝠真的很驚喜！」也有學員希望未來能有更多時間深入觀察。

「夜間食客」不只是一場蝙蝠觀察活動，也是一堂融合生態知識與現地體驗的自然教育課程。未來，美崙山計畫將持續推出更多共學活動，邀請更多民眾參與，一起認識、欣賞並守護這片與城市相依的綠色山林。
 

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